Khánh Thi khẳng định đẳng cấp trọng tài tại Giải DanceSport Đông Nam Á, nhưng tại sao người được khen lại là Hồng Thi?

Không chỉ dẫn dắt đoàn thể thao Việt Nam gặt hái thành công vang dội, "Nữ hoàng DanceSport" Khánh Thi còn để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò trọng tài điều hành tại đấu trường khu vực và quốc tế diễn ra tại Philippines.

Tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á và giải mở rộng WDSF International Open 2026 vừa kết thúc tại Manila, Philippines, Khánh Thi một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình đối với bộ môn khiêu vũ thể thao. Xuất hiện với tấm giấy chứng trọng tài quốc tế mang tên khai sinh Nguyễn Hồng Thi , cô đã tham gia điều hành xuyên suốt các nội dung thi đấu kịch tính trong 3 ngày liên tiếp.

Việc sử dụng tên thật trên các văn bằng và thẻ trọng tài quốc tế là quy định bắt buộc từ Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) để đồng bộ với hộ chiếu pháp lý. Dù khán giả đã quá quen thuộc với nghệ danh Khánh Thi, nhưng cái tên "Nguyễn Hồng Thi" trên bảng điểm chính là lời khẳng định cho năng lực chuyên môn được quốc tế công nhận.

Khánh Thi làm công tác trọng tài tại giải DanceSport Đông Nam Á 2026

Khánh Thi ngày càng khẳng định được tầm ảnh hưởng

"Cú hích" từ vai trò HLV trưởng

Dưới sự dẫn dắt của Khánh Thi trong vai trò Huấn luyện viên trưởng, đội tuyển DanceSport Việt Nam đã có một mùa giải đại thắng khi xếp nhất toàn đoàn. Đáng chú ý, cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương đã xuất sắc lập "hat-trick" với 3 Huy chương Vàng ở các nội dung Latin thế mạnh.

Đặc biệt, niềm tự hào còn nhân đôi khi thế hệ kế cận cặp đôi nhí Kubi (Minh Cường) và Linh San tiếp tục nối dài bảng thành tích gia đình với 2 Huy chương Vàng danh giá, khẳng định sự mát tay của Khánh Thi trong công tác đào tạo trẻ.

Kết thúc nhiệm vụ, Khánh Thi đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động và chuyên nghiệp trên trang cá nhân. Cô viết:

"Với Khánh Thi, thật vinh dự khi được mời tham gia với vai trò trọng tài trong suốt 3 ngày làm việc. Tôi cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, chỉn chu của Ban Tổ chức trong từng chi tiết từ công tác đón tiếp, điều hành cho đến cách vận hành giải đấu. Tất cả đều được thực hiện một cách bài bản, thân thiện và đầy tinh thần thể thao".

Khánh Thi cùng các trọng tài quốc tế tại giải đấu

Thành công tại giải đấu năm 2026 không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Khánh Thi từ một vận động viên lẫy lừng trở thành một HLV, một trọng tài quốc tế có uy tín và sức ảnh hưởng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

