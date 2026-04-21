Đặng Thu Hương giành 3 HCV với Phan Hiển, "tag" thẳng tên Khánh Thi để nói hết tất cả

Tại Giải DanceSport Đông Nam Á 2026, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thu Hương và Phan Hiển đã chính thức xác lập kỷ lục mới với 3 lần liên tiếp giành Huy chương Vàng, bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Giải Khiêu vũ thể thao Đông Nam Á (South East Asian Championship). Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt điểm số, mà là thành quả của một hành trình bền bỉ suốt giai đoạn 2020-2026.

Không dừng lại ở sân chơi khu vực, cặp đôi còn gây vang dội khi giành tấm Huy chương Đồng quý giá tại giải WDSF International Open Latin. Đây là đấu trường khắc nghiệt, nơi họ phải trực tiếp đối đầu với những đối thủ "nặng ký" như cặp Á quân thế giới đến từ Tây Ban Nha và cặp đôi xếp hạng 4 thế giới của Đan Mạch.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở vị trí cao nhất, kiện tướng Thu Hương nghẹn ngào: “Mọi mệt mỏi và áp lực như tan biến, chỉ còn lại niềm xúc động. Hương không chỉ thi đấu để cọ xát, mà chiến đấu bằng tất cả lòng tự tôn dân tộc để khẳng định vị thế của người Việt trên bản đồ quốc tế".

Thu Hương gửi lời cảm ơn Khánh Thi

Để có được những bước nhảy chuẩn xác và đầy lửa ấy, không thể không nhắc đến "tầm nhìn chiến lược" của người thầy, người chị lớn – kiện tướng Nguyễn Khánh Thi. Với sự dẫn dắt tận tâm, Khánh Thi đã mở ra cánh cửa để Thu Hương và Phan Hiển được trực tiếp lĩnh hội tri thức từ các huyền thoại DanceSport thế giới, giúp họ thay đổi tư duy và nâng tầm kỹ thuật tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

"Người thầy, người chị lớn đã luôn đặt niềm tin nơi Hương. Cảm ơn chị vì sự định hướng và dẫn dắt tận tâm. Chính nhờ tầm nhìn và tâm huyết của chị mà Hương mới có cơ hội quý báu được học hỏi, làm việc và trực tiếp lĩnh hội tri thức từ tất cả những huyền thoại, những người mà Hương hằng ngưỡng mộ trong làng Dancesport thế giới. Không có "tầm nhìn chiến lược và định hướng chuẩn xác " của chị, sẽ không có một Thu Hương tự tin tỏa sáng như ngày hôm nay", Thu Hương gửi lời cảm ơn Khánh Thi.

Và đặc biệt, đó là sự gắn kết "như hình với bóng" của người bạn đồng hành Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Suốt từ năm 2020 đến nay, cả hai đã cùng nhau chia sẻ từng giọt mồ hôi trên sàn tập, cùng trải qua những giây phút nghẹt thở trên sàn đấu để tạo nên một khối thống nhất, đưa DanceSport Việt Nam liên tục gặt hái "trái ngọt" trên đấu tường quốc tế.

