Tay vợt Top 2 thế giới bại trận ở Hanoi Cup, gây bão khi thách thức Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển vừa vô địch PPA Mỹ

Sau những nhận định thẳng thắn nhắm vào trình độ của các tay vợt Việt Nam tại giải Hà Nội hồi đầu tháng, tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud đã chứng minh đẳng cấp vượt trội bằng chức vô địch đơn nam thuyết phục tại giải Sacramento Open (PPA Tour).

Trận chung kết đơn nam tại Sacramento Open vừa qua là màn trình diễn đơn phương của Federico Staksrud. Đối diện với Zane Ford, Staksrud đã thể hiện một lối chơi biến hóa. Chiến thắng chóng vánh với tỷ số áp đảo 11-4 và 11-2 không chỉ mang về cho anh thêm một danh hiệu danh giá trong hệ thống PPA Tour, mà còn củng cố vững chắc vị thế số 2 thế giới.

Federico Staksrud vô địch PPA Tour Mỹ (Ảnh: PPA Tour)

Dư âm từ "lời thách thức" tại Hà Nội

Chức vô địch của Staksrud ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng Pickleball Việt Nam, bởi chỉ hai tuần trước đó, anh là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại sự kiện PPA Asia 1000 Hanoi Cup 2026.

Vào thời điểm đó, dù chứng kiến sự lên ngôi của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại sân nhà, tay vợt người Mỹ đã không ngần ngại đưa ra nhận xét có phần "phũ phàng". Staksrud cho rằng trình độ tại khu vực châu Á vẫn còn một khoảng cách rất xa so với môi trường chuyên nghiệp tại Mỹ. Anh khẳng định những chiến thắng hiện tại của các đại diện Việt Nam là chưa đủ để ghi tên mình vào bản đồ đẳng cấp thế giới và yêu cầu họ phải sang Mỹ "thử lửa" nếu muốn thực sự được công nhận.

Trước những phát ngôn đầy tính khiêu khích nhưng thực tế của đối thủ, Lý Hoàng Nam – tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam đang lấn sân sang Pickleball đã có phản ứng rất chuyên nghiệp. Thay vì bác bỏ, Nam thừa nhận sự chênh lệch lớn về hệ thống thi đấu, tốc độ bóng và kinh nghiệm thực chiến giữa hai khu vực.

Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup, hứa hẹn sẽ thử sức ở Mỹ (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Lý Hoàng Nam đã bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến du đấu tại Mỹ. Đây được xem là bước đi chiến lược để cọ xát trực tiếp với những "gã khổng lồ" như Staksrud hay Ben Johns.