Hoà Minzy về nhà Văn Toàn ăn cưới còn tự tay vào bếp bê cỗ, phản ứng lạ khi bị trêu là "em dâu hụt"

Mối quan hệ thân thiết hơn cả tình bạn giữa Hòa Minzy và tiền vệ Nguyễn Văn Toàn từ lâu đã luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Mới đây, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh lại một lần nữa khiến dân mạng chú ý khi lặn lội về quê Văn Toàn ở Hải Phòng để chúc phúc trong ngày trọng đại của Nguyễn Nụ - em gái ruột của Văn Toàn. Không còn là một ngôi sao lộng lẫy trên ánh đèn sân khấu, Hòa Minzy xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, ghi điểm tuyệt đối bởi sự nhiệt tình và thân thiện hiếm thấy.

Vừa mới có mặt tại rạp cưới, Hòa Minzy đã khiến quan khách không khỏi bất ngờ khi cô nàng "xả thân" hết mình, không ngần ngại phụ giúp gia đình bê cỗ. Hình ảnh nữ ca sĩ "Thị Mầu" tay bưng đĩa thịt gà lớn, miệng cười tươi rói len lỏi giữa các bàn tiệc để phục vụ khách mời khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là một thành viên thực sự trong gia đình Văn Toàn. Sự tháo vát và chân thành này của Hòa Minzy đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì sự gần gũi, không hề có khoảng cách của một ngôi sao.

Hoà Minzy tự tay bê cỗ cưới khi về nhà Văn Toàn dự lễ cưới Nguyễn Nụ - em gái bạn thân (Ảnh: Quý Rau)

Hoà Minzy với vẻ mặt tấu hài khi dùng cỗ cưới (Ảnh: Dương Trọng Quý)

Hoà Minzy thân thiết với Văn Toàn và gia đình nên sự góp mặt của cô nàng trong ngày vui của em gái Văn Toàn là điều dễ hiểu

Không dừng lại ở đó, những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" tiếp tục diễn ra khi Hòa Minzy đứng chụp ảnh kỷ niệm cùng các chị gái của Văn Toàn trên thảm đỏ rạp cưới. Trong không khí rộn ràng, một người quen của gia đình đã cố tình trêu đùa, gọi cô nàng là "em dâu hụt" của nhà họ Nguyễn. Hai chị gái của Văn Toàn cũng hùa theo gọi nữ ca sĩ là "em dâu hụt" trong tiếng cười của mọi người.

Trước tình huống có phần nhạy cảm này, thay vì ngượng ngùng hay né tránh, Hòa Minzy lại có phản ứng cực kỳ tự nhiên. Nữ ca sĩ lập tức che miệng cười phớ lớ, vẻ mặt rạng rỡ và sảng khoái như ngầm chấp nhận sự trêu chọc đầy thiện chí của mọi người. Thái độ vui vẻ, thoải mái của cô không chỉ xóa tan sự gượng gạo mà còn chứng minh mối quan hệ của cô với gia đình Văn Toàn đã thân thiết đến mức có thể đùa giỡn vô tư về những danh xưng "dâu hụt" như vậy.

Hoà Minzy che miệng cười khi bị trêu là "em dâu hụt" của nhà Văn Toàn

Sự góp mặt của Hòa Minzy trong ngày vui của gia đình Văn Toàn một lần nữa khẳng định tình bạn bền chặt qua năm tháng của cả hai. Dù người hâm mộ vẫn luôn tích cực "đẩy thuyền" và thường xuyên gán ghép cặp đôi, nhưng chính sự thoải mái khi đối diện với những lời trêu đùa "em dâu hụt" lại cho thấy giữa họ là một tình cảm chân thành, vượt lên trên cả những đồn đoán của dư luận. Chuyến về thăm quê lần này không chỉ là để dự đám cưới, mà còn là cách Hòa Minzy thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình người bạn thân thiết của mình.