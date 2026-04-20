Xôn xao video nhà vô địch SEA Games bị Đạt Trố - Hoàng Samurai "tra tấn" bởi 210 cú lob bóng trong 1 trận pickleball

Cộng đồng pickleball đang xôn xao về video thi đấu pickleball giữa các tay vợt Đạt Trố - Hoàng Samurai và Đức Tuân - Hùng Anh. Theo đó, trong trận đấu chạm 15 điểm thuộc khuôn khổ giải đấu Pickleball, cặp đôi Đạt Trố và Hoàng Samurai đã thiết lập một con số thống kê không tưởng với tổng cộng 210 cú lob bóng về phía đối thủ.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm chính là danh tính của những người ở bên kia chiến tuyến. Đó là Đức Tuân và Hùng Anh – hai vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Trong đó, Nguyễn Đức Tuân là cái tên đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi giành Huy chương Vàng đơn nam bóng bàn tại SEA Games 31. Với nền tảng phản xạ cực nhanh và kỹ thuật cổ tay điêu luyện, Đức Tuân cùng đồng đội Hùng Anh được kỳ vọng sẽ làm chủ sân chơi mới. Tuy nhiên, họ đã gặp phải một thử thách không nằm trong bất kỳ giáo án tập luyện nào với chiến thuật “mưa bóng bổng”.





Trong Pickleball, cú lob (đánh bóng cao qua đầu) thường được sử dụng như một đòn xoay chuyển tình thế để đẩy đối thủ ra xa khu vực bếp. Tuy nhiên, việc thực hiện đến 210 lần trong một set đấu ngắn là điều cực kỳ hiếm gặp, thậm chí được coi là một dạng “tra tấn” thể lực và tâm lý. Trận đấu kéo dài hơn dự kiến rất nhiều bởi bóng liên tục được treo cao. Đức Tuân và Hùng Anh liên tục phải di chuyển lùi, ngửa cổ để đỡ bóng. Đây không chỉ là bài kiểm tra về sức bền mà còn là thử thách cực đại cho vùng cơ cổ và vai gáy của các vận động viên.

Ngay sau khi thông số 210 cú lob được công bố, cộng đồng Pickleball Việt Nam đã nổ ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là chiến thuật thông minh của Đạt Trố và đồng đội để hạn chế sức mạnh của những người chơi bóng bàn vốn có phản xạ cự ly gần rất tốt.