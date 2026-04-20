Ronaldo - Messi cả đời là kình địch nhưng vợ của họ thì không: Tình bạn diệu kì giữa 2 "nóc nhà" quyền lực nhất giới bóng đá

Trong khi thế giới túc cầu vẫn mải mê tranh cãi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, ai mới là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại), thì ở hậu phương, Antonela Roccuzzo và Georgina Rodríguez lại đang chứng minh một tình bạn văn minh, vượt ra ngoài những con số bàn thắng hay danh hiệu Quả bóng Vàng.

"Cuộc chiến" dừng lại sau cánh cửa sân cỏ

Từ lâu, truyền thông luôn cố gắng xây dựng một kịch bản về sự đối đầu gay gắt giữa gia đình Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, thực tế trên mạng xã hội lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Hai người phụ nữ quyền lực nhất làng WAGs thường xuyên bị người hâm mộ bắt gặp những màn "tương tác" thân thiết trên Instagram.

Dù hai ông chồng không hề nhấn nút theo dõi nhau, nhưng Antonela và Georgina lại rất thoải mái trong việc công khai ủng hộ đối phương. Mỗi khi Georgina đăng ảnh khoe vẻ nóng bỏng hay khoảnh khắc gia đình bên CR7, Antonela thường là một trong những người đầu tiên nhấn "like". Ngược lại, bạn gái Ronaldo cũng không ngần ngại để lại những biểu tượng trái tim hay lời khen "Có cánh" dưới bài đăng của vợ M10.

Những cái "thả tim" phá vỡ rào cản truyền thông

Theo các tờ báo quốc tế như HOLA! hay The Sun, hành động của hai nàng WAGs không chỉ đơn thuần là xã giao. Khi Antonela xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện của Tiffany & Co, Georgina đã không ngần ngại để lại bình luận "Gorgeous" (Tuyệt đẹp) kèm theo biểu tượng trái tim. Phản ứng đơn giản trên mạng xã hội này đã nhận được hơn 64 nghìn lượt thích và bình luận từ mọi người, nhiều người đề nghị cả hai nên chụp ảnh chung.

Chỉ vài ngày sau, Antonela cũng "đáp lễ" bằng lời khen tương tự khi Georgina tỏa sáng với chiếc váy đỏ tại Liên hoan phim Venice. “Đẹp quá,” Antonela viết trong phần bình luận và cũng không quên một biểu tượng trái tim.

Ronaldo từng lên tiếng về mối quan hệ của vợ mình và vợ Messi (Ảnh: BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Vào năm 2020, Georgina Rodriguez thể hiện tình cảm yêu mến dành cho gia đình Roccuzzo và Messi bằng cách bình luận vào bài đăng chúc mừng sinh nhật con trai họ, Thiago. "Các con lớn nhanh thật. Chúc mừng sinh nhật!". Những khoảnh khắc Antonela chúc mừng sinh nhật con trai Ronaldo hay Georgina bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của Messi tại Miami đã chạm đến trái tim người hâm mộ. Điều này cho thấy họ có sự thấu hiểu sâu sắc về áp lực khi là hậu phương của những siêu sao hàng đầu thế giới.

Chính Ronaldo cũng từng tiết lộ vào năm 2020: "Ngay cả vợ Messi hay bạn gái tôi, họ luôn tôn trọng nhau và họ đều đến từ Argentina. Bạn gái tôi đến từ Argentina. Thật tuyệt".

Vợ chồng Messi

Ronaldo và vợ sắp cưới

Hành động của Antonela và Georgina đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng và tình đoàn kết giữa những người phụ nữ. Họ từ chối trở thành quân cờ trong các cuộc tranh luận về sự kình địch mà truyền thông dựng nên. Thay vào đó, họ chọn cách ủng hộ nhau, cùng nhau xây dựng hình ảnh những người phụ nữ hiện đại, độc lập và đầy bản lĩnh.

Chính sự tương tác này đã góp phần làm giảm bớt sự căng thẳng giữa hai cộng đồng fan khổng lồ của Messi và Ronaldo. Sau tất cả, khi trận đấu kết thúc, sự tôn trọng và tình cảm chân thành mới là thứ tồn tại lâu bền nhất.