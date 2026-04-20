Kiện tướng Thu Hương chỉ ăn cơm Việt Nam với ruốc cũng nhảy cực khoẻ, cùng Phan Hiển giành 3 HCV Đông Nam Á

Mới đây, kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương đã cùng bạn nhảy Phan Hiển lập cú "hat-trick" khi mang về cho thể thao Việt Nam 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) quý giá tại giải Vô địch Dancesport Đông Nam Á. Điều khiến người hâm mộ tò mò nhất chính là bí quyết giúp nữ vận động viên duy trì một cơ thể dẻo dai và thi đấu "cực bốc". Mới đây, Thu Hương đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị và "gây sốc" về chế độ ăn uống của mình.

Bức ảnh được Thu Hương chia sẻ được chụp ngay tại hậu trường của giải đấu Đông Nam Á mà cô cùng Phan Hiển đang tham dự. Cô xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ, nụ cười tươi rói và thần thái "đốt cháy sân khấu" với lớp trang điểm đậm, sắc sảo. Nữ kiện tướng diện bộ đồ dancesport màu sắc rực rỡ và tay đeo đầy những chiếc vòng lấp lánh.

Điểm nhấn của bức ảnh là khoảnh khắc Thu Hương đang cầm một bát cơm Việt Nam giản dị với ruốc (chà bông) được rắc lên trên. Biểu cảm hào hứng và đầy thưởng thức của cô nàng khi "đánh chén" món ăn này khiến dân tình không khỏi thích thú.

Kiện tướng Thu Hương chia sẻ bí quyết để nhảy khoẻ: Ăn cơm Việt Nam với ruốc

Nhiều người thường cho rằng, các vận động viên đỉnh cao, đặc biệt là những người có vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" như dancesport, sẽ có một chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, Đặng Thu Hương đã không ngần ngại bác bỏ:

"Top 1 câu hỏi Hương hay được hỏi: Thường chế độ ăn của em rất nghiêm ngặt đúng không? Dạ không, em không ăn kiêng hay khó ăn, tiện gì ăn nấy ạ".

Câu trả lời này đã làm cho nhiều người bất ngờ và không khỏi ngưỡng mộ "cơ địa" của nữ kiện tướng. Bí quyết thực sự không nằm ở những thực đơn ăn kiêng khắt khe, mà là sự thoải mái trong ăn uống và kỷ luật thép trong tập luyện.

Bức ảnh còn ghi lại một câu chuyện cực kỳ đáng yêu về chuyến thi đấu lần này. Do lịch trình thi đấu muộn vào đêm trước và sáng sớm hôm sau phải bận rộn chuẩn bị, Thu Hương đã không kịp ăn sáng: "Đêm qua thi muộn sáng nay bận chuẩn bị makeup và tóc & bôi nâu, không kịp ăn sáng nên có phụ huynh Việt Nam mang cơm ruốc đi em cũng được ăn ké ạ". Khi được hỏi ăn gì để nhảy khoẻ, Thu Hương hào hứng khẳng định: Ăn cơm Việt Nam với ruốc thôi.

Chi tiết này không chỉ mang lại tiếng cười cho người hâm mộ mà còn cho thấy tình đoàn kết và sự quan tâm lẫn nhau của đoàn thể thao Việt Nam. Dù ở bất cứ đâu, những món ăn Việt Nam giản dị như cơm ruốc vẫn luôn là "nguồn năng lượng" quý báu, giúp các vận động viên vượt qua mọi khó khăn và mang về những vinh quang cho tổ quốc.

Thành công của cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương chính là cú hích mạnh mẽ cho dancesport Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần nỗ lực và lối sống lành mạnh.