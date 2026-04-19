Đẳng cấp lên tiếng: Vinh Hiển - Minh Quân đăng quang thuyết phục, Lý Hoàng Nam thắng nghẹt thở giành 2 chức vô địch

Chỉ trong một ngày, cộng đồng pickleball cả nước đã được chứng kiến những màn so tài nghẹt thở. Từ TP.HCM sôi động đến dải đất miền Trung, hai giải đấu lớn đồng loạt khép lại, vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất, trong đó tay vợt Lý Hoàng Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với thành tích vô tiền khoáng hậu.

Vinh Hiển - Minh Quân lên ngôi thuyết phục tại Volkswagen Vietnam Open Cup

Tại điểm cầu miền Nam, giải Volkswagen Vietnam Open Cup đã kết thúc với chức vô địch thuộc về cặp đôi Vinh Hiển và Minh Quân. Xuyên suốt hành trình giải đấu, cả hai đã thể hiện một phong độ được giới chuyên môn đánh giá là "hủy diệt" và đầy thuyết phục.

Trong trận chung kết kịch tính đối đầu với cặp đôi ngoại binh Jack Wong và Kim, Vinh Hiển cùng Minh Quân đã cho thấy sự ăn ý tuyệt đối. Những pha điều bóng tinh tế kết hợp cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng đã giúp họ hóa giải hoàn toàn lối chơi của đối phương, chính thức đăng quang trong sự tán thưởng của đông đảo người hâm mộ.

Lý Hoàng Nam lập cú đúp danh hiệu đầy bản lĩnh tại Giải Trường Sa Open

Trong khi đó tại miền Trung, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tay vợt Lý Hoàng Nam khi anh có một ngày thi đấu thăng hoa rực rỡ. Sau khi cùng Nicholas Khamthi chinh phục thành công ngôi vương ở nội dung Đôi Open, Lý Hoàng Nam tiếp tục bước vào trận chung kết nội dung Đôi nam nữ 7.5 cùng đồng đội Dũng Casillas.

Trận đấu cuối cùng gặp cặp đôi Hùng Anh/Đặng Nam đã diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Dù đã tạo được khoảng cách an toàn từ đầu, nhưng Lý Hoàng Nam và đồng đội vẫn phải đối mặt với sự bứt phá mạnh mẽ từ đối thủ khi tỷ số được cân bằng 15-15. Đúng vào thời điểm quyết định, đẳng cấp của tay vợt số 1 đã lên tiếng. Anh ghi liền 2 điểm quan trọng để khép lại trận đấu với tỷ số 17-15, qua đó chính thức hoàn tất cú đúp danh hiệu tại giải đấu.