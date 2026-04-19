Đỗ Mỹ Linh, Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung khoe mâm cúng tết Hàn thực: Ai khéo léo hơn?

Dịp Tết Hàn thực năm nay, dàn WAGs nổi tiếng của bóng đá Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý khi đồng loạt chia sẻ hình ảnh mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt trên mạng xã hội. Nổi bật trong số đó là Đỗ Mỹ Linh – bà xã của chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung.

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải không gian thờ cúng được bài trí trang nghiêm với tông màu ấm. Mâm lễ gồm hoa sen, nho xanh, bánh trôi trắng được sắp xếp hài hòa, tinh tế, toát lên sự kết hợp giữa nét truyền thống và gu thẩm mỹ hiện đại. Sau khi kết hôn vào năm 2022, Hoa hậu Việt Nam 2016 có nhiều thay đổi trong cuộc sống khi dần lui về chăm lo gia đình. Cô hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành thời gian vun vén tổ ấm bên chồng doanh nhân và con gái đầu lòng chào đời năm 2023. Cuộc hôn nhân của Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang được nhận xét kín tiếng nhưng bền chặt, cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Mâm cúng nhà Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: IG)

Gia đình hạnh phúc của Vinh Quang - Mỹ Linh (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Ngô Tố Uyên – bà xã của trung vệ Nguyễn Thành Chung lại gây ấn tượng với mâm bánh trôi nhiều màu sắc bắt mắt. Những viên bánh trắng, hồng, xanh được nặn tròn đều, điểm xuyết mè đen và bày biện trên đĩa sứ tinh tế. Bên cạnh đó là các bát chè bánh trôi chan nước đường sóng sánh, tạo nên tổng thể vừa ngon mắt vừa đậm đà hương vị truyền thống.

Sự chuẩn bị của Ngô Tố Uyên (Ảnh: FB)

Không chỉ ghi điểm bởi sự đảm đang, Tố Uyên còn được yêu mến nhờ cuộc sống hôn nhân giản dị nhưng hạnh phúc bên Nguyễn Thành Chung. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, trong đó nàng WAG sinh năm 2000 luôn đồng hành cùng chồng cả trong cuộc sống lẫn các sự kiện liên quan đến bóng đá. Về phía Thành Chung, anh cũng nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng vợ, tạo nên hình ảnh gia đình trẻ trung, gắn bó.

Thành Chung hạnh phúc bên Tố Uyên (Ảnh: FB)

Dù mỗi người một phong cách từ sự nền nã, kín tiếng của Đỗ Mỹ Linh đến nét trẻ trung, khéo léo của Ngô Tố Uyên điểm chung dễ nhận thấy là sự chỉn chu. Những mâm cúng ngày 3/3 âm tịch không chỉ đơn thuần là nghi lễ mà còn phản chiếu phần nào cuộc sống hôn nhân viên mãn của các nàng WAGs.