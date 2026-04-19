Đặng Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển tiết lộ sự thật lúc 1 giờ sáng phía sau 3 HCV Đông Nam Á

Ánh đèn sân khấu rực rỡ tại Philippines vừa chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi Phan Hiển – Đặng Thu Hương lập cú hat-trick với 3 tấm Huy chương Vàng danh giá tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Đông Nam Á 2026. Thế nhưng, khi tiếng nhạc Latin sôi động vừa dứt và tiếng Quốc ca thôi vang lên, những gì còn lại phía sau cánh gà là một hiện thực hoàn toàn khác.

Trong khi người hâm mộ vẫn còn đang chia sẻ rầm rộ những hình ảnh lộng lẫy của cặp đôi trên bục nhận huy chương, Đặng Thu Hương đã khiến nhiều người không khỏi xót xa khi đăng tải đoạn video đời thường lúc 1 giờ sáng. "Thực đơn" của nhà vô địch Đông Nam Á sau một ngày vắt kiệt sức lực chỉ là một hộp mì trộn mua vội tại cửa hàng tiện lợi.

"Đấy, thi đấu hoành tráng thế thôi, về ăn mì này mọi người. Cuộc đời vận động viên đấy mọi người. Sung sướng nhưng mà cũng có cái khổ lắm" , Thu Hương chia sẻ trong sự vui vẻ.





Chia sẻ phía sao hào quang của Thu Hương

Thu Hương cũng cho biết, sau khi kết thúc thi đấu vào đêm muộn, cô phải mất ít nhất 1 đến 1,5 tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa và tẩy trang. Lớp keo xịt tóc dày đặc để giữ nếp khi thực hiện những cú xoay tốc độ cao, cùng lớp trang điểm đậm bám chặt dưới ánh đèn công suất lớn, trở thành một "gánh nặng" thực sự sau một ngày thi đấu dài. Nghỉ ngơi lúc 2-3 giờ sáng, nhưng lịch trình của ngày hôm sau không hề có chỗ cho sự nuông chiều bản thân. Nữ VĐV tiết lộ, 12h trưa hôm sau cô sẽ phải có mặt ở nhà thi đấu để bước vào nội dung thi đấu tiếp theo vào ngày 19/4.

Thu Hương - Phan Hiển giành 3 HCV

Câu chuyện của Đặng Thu Hương và Phan Hiển không chỉ là câu chuyện về những tấm huy chương. Đó là bài học về sự khổ luyện trong âm thầm. Hào quang mà khán giả thấy là những bước nhảy uyển chuyển, là nụ cười rạng rỡ trên bục vinh quang; nhưng nền tảng của hào quang đó lại được xây đắp từ những bữa ăn vội, những đêm thiếu ngủ và ý chí thép của những con người dám chấp nhận "cái khổ" để đổi lấy niềm tự hào.