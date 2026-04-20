Lương Xuân Trường cưới nữ giám đốc vào tháng 6 này!

Sau hơn 5 năm kể từ ngày làm lễ ăn hỏi và cùng nhau xây dựng tổ ấm vững chắc, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ chính thức dắt tay bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang vào lễ đường vào tháng 6/2026 này.

Từ lễ ăn hỏi kín tiếng đến tổ ấm "đủ đầy"

Tháng 4/2021, người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng bất ngờ trước thông tin Lương Xuân Trường tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang. Tại thời điểm đó, cặp đôi chọn cách cử hành hôn lễ riêng tư, tránh sự thu hút của truyền thông. Do lịch thi đấu dày đặc của đội tuyển quốc gia và những rào cản từ đại dịch, đám cưới đã phải tạm gác lại.

Trong suốt 5 năm qua, dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng Xuân Trường và Nhuệ Giang đã chứng minh tình yêu bằng sự gắn kết bền chặt. Năm 2022, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng – bé Little Daisy. Sự xuất hiện của thành viên nhỏ không chỉ làm thay đổi cuộc sống của chàng tiền vệ tài hoa mà còn là sợi dây thắt chặt thêm tình cảm gia đình, giúp Xuân Trường trưởng thành hơn cả trong tư duy lẫn sự nghiệp.

Ngô Mai Nhuệ Giang chọn lối sống kín tiếng nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của chồng. Cô không chỉ quán xuyến việc gia đình mà còn trực tiếp sát cánh cùng Xuân Trường trong lĩnh vực kinh doanh. Nhuệ Giang hiện là giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương tại Hà Nội. Xuân Trường từng nhiều lần chia sẻ trong các vlog cá nhân rằng vợ chính là người truyền cảm hứng và giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Việc lựa chọn thời điểm tháng 6/2026 để tổ chức đám cưới được cho là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cặp đôi. Đây là khoảng thời gian các giải đấu quốc nội tạm nghỉ, đồng đội thân thiết nhất của Xuân Trường tại câu lạc bộ và đội tuyển có thể góp mặt đông đủ.

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một "siêu đám cưới" quy tụ dàn sao của thế hệ vàng Thường Châu. Sau hơn một thập kỷ yêu nhau từ những ngày Xuân Trường còn là cầu thủ trẻ cho đến khi trở thành người đàn ông của gia đình, lễ cưới vào tháng 6 tới đây chính là lời khẳng định cho một tình yêu sắt son của cặp đôi.