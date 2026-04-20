Phan Hiển - Thu Hương khẳng định đẳng cấp: DanceSport Việt Nam thống trị Đông Nam Á với 6 HCV

Tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 18–19/4, Đội tuyển DanceSport Việt Nam đã tạo nên một "cú hích" lịch sử khi không chỉ bảo vệ thành công vị thế số 1 khu vực mà còn gây tiếng vang lớn tại các nội dung quốc tế.

Trải qua hai ngày thi đấu kịch tính, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình với thành tích áp đảo: 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với kết quả này, Việt Nam chính thức xếp hạng nhất toàn đoàn, một lần nữa khẳng định sức mạnh tuyệt đối và sự đầu tư bài bản cho bộ môn nghệ thuật thể thao này tại khu vực.

Đội tuyển Việt nam gặt hái thành tích cao tại giải Đông Nam Á

Không dừng lại ở sân chơi khu vực, các vận động viên Việt Nam đã có màn trình diễn bùng nổ tại hệ thống giải Vô địch quốc tế xếp hạng (WDSF International Open) và Super Star.

Điểm sáng lớn nhất thuộc về cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương. Sau khi thâu tóm 3 HCV Đông Nam Á, cặp đôi tiếp tục giành Huy chương Đồng nội dung International Open Latin. Đáng chú ý, các vận động viên của chúng ta đã có màn đối đầu trực tiếp, sòng phẳng với những đối thủ "khủng" như Á quân thế giới (Tây Ban Nha) và cặp đôi xếp hạng 4 thế giới (Đan Mạch).

Ở các nội dung khác, sự đồng đều của lực lượng Việt Nam được thể hiện rõ nét. Nội dung Standard cặp đôi Anh Minh – Trường Xuân tỏa sáng với HCV các điệu Waltz, Slow Foxtrot và HCB Toàn năng. Quốc Bảo – Minh Châu cũng xuất sắc mang về HCV điệu Viennese Waltz. Thế hệ kế cận cho thấy tiềm năng khi Kubi (Minh Cường) – Linh San giành cú đúp 2 HCV International Open (Juvenile II). Minh Thanh – Linh Anh cũng để lại dấu ấn đậm nét với HCB U21 Latin và HCĐ Youth Latin quốc tế.

Kubi và Linh San giành 2 HCV

Phan Hiển - Thu Hương giành Huy chương Đồng nội dung International Open Latin

Thành công rực rỡ tại Manila năm nay là thành quả từ chiến lược huấn luyện xuyên suốt của bộ tứ huấn luyện viên Khánh Thi, Chí Anh, Quỳnh Trang và Tân Đức. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cùng tâm lý thi đấu vững vàng đã giúp các vận động viên duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các nội dung thi đấu dày đặc.

Bên cạnh thành tích của các vận động viên, DanceSport Việt Nam còn khẳng định uy tín trên trường quốc tế khi các chuyên gia Khánh Thi, Chu Tân Đức và Chu Quỳnh Trang tham gia điều hành giải đấu với tư cách trọng tài quốc tế.

