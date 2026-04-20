Cận cảnh đôi chân rớm máu, băng bó chằng chịt của kiện tướng Thu Hương khi cùng Phan Hiển giành 3 HCV Đông Nam Á

Mới đây, kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương đã cùng bạn nhảy Phan Hiển lập cú "hat-trick" khi mang về 3 tấm Huy chương vàng (HCV) quý giá cho thể thao Việt Nam tại giải vô địch Dancesport Đông Nam Á. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang và những nụ cười rạng rỡ trên bục nhận huy chương là một thực tế "phũ phàng" mà không phải ai cũng biết. Đôi chân rớm máu, băng bó chằng chịt của Thu Hương là minh chứng cho sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ của một vận động viên đỉnh cao.

Bộ đôi Phan Hiển - Đặng Thu Hương mang 3 HCV Đông Nam Á về cho dancesport Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Kiện tướng Thu Hương mất ngủ vì hạnh phúc sau thành quả đáng tự hào (Ảnh: FBNV)

Thương và xót xa là những cảm xúc đầu tiên của người hâm mộ khi xem ảnh cận cảnh đôi chân của kiện tướng Đặng Thu Hương. Các ngón chân, đặc biệt là ngón chân cái, bị trầy xước, rớm máu và được băng bó bằng nhiều lớp băng cá nhân chằng chịt. Những vết thương này là bằng chứng cho sự tập luyện cường độ cao, những cú xoay người, nhảy và tiếp đất liên tục trên sàn đấu. Đôi chân đã phải chịu đựng những áp lực và chấn thương dai dẳng để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Đôi chân băng bó của kiện tướng Thu Hương (Ảnh: FBNV)

Hai bàn chân kiên cường đưa Thu Hương lên đỉnh cao vinh quang (Ảnh: FBNV)

Phía sau hào quang là những giờ phút tập luyện đến chân rớm máu, chằng chịt vết thương (Ảnh: FBNV)

Sau khi giành 3 HCV Đông Nam Á cùng Phan Hiển, Đặng Thu Hương đã có những chia sẻ cực kỳ xúc động về đôi chân của mình: "Cảm ơn các bạn thật nhiều nhé đôi chân ơi! Các bạn đã thật kiên cường rồi. Mai tớ sẽ cố gắng đi thật nhẹ thật khẽ để các bạn được nghỉ ngơi một ngày. Hứa đấy".

Câu nói này nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều khán giả, bởi nó lột tả chính xác sự hy sinh thầm lặng của các vận động viên dancesport. Đôi chân không chỉ là công cụ thi đấu mà còn là người bạn đồng hành trung thành, chịu đựng mọi nỗi đau để giúp chủ nhân thăng hoa trên sân khấu.

Nữ kiện tướng cũng đưa ra một thông điệp cực kỳ sâu sắc: "Muốn biết một dancer chăm tập đến đâu chỉ cần nhìn vào đôi bàn chân và đôi giầy của họ". Đây là một chân lý không chỉ áp dụng cho dancesport mà còn cho bất kỳ lĩnh vực nào. Thành công không bao giờ đến dễ dàng mà là kết quả của sự nỗ lực, kỷ luật và hy sinh.

Thành công của cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương chính là cú hích mạnh mẽ cho phong trào dancesport Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ vũ công trẻ về tinh thần nỗ lực và lối sống lành mạnh.

Phan Hiển và Thu Hương làm rạng danh dancesport Việt Nam trên đấu trường khu vực (Ảnh: FBNV)

Những màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi kiện tướng mang về 3 tấm HCV danh giá cho Việt Nam (Ảnh: FBNV)