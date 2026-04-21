Erling Haaland xõa tóc, khoe body chắc khoẻ gây xôn xao

Tiền đạo Erling Haaland mới đây xuất hiện sau trận đấu Man City 2-1 Arsenal với chiều cao 1m94 và khối lượng cơ bắp đồ sộ. Khoảnh khắc này lập tực viral khắp cộng đồng bóng đá thế giới. Đằng sau cơ bắp này là cả một chế độ tập luyện chăm chỉ của Haaland.

Điểm gây chú ý nhất trong lối sống của Haaland chính là chế độ dinh dưỡng mang hơi hướng nguyên thủy. Trong khi nhiều cầu thủ chọn chế độ ăn chay hoặc thực phẩm tinh chế cao cấp, Haaland lại tìm về cội nguồn với thực đơn lên tới 6.000 calo mỗi ngày. Anh gây ngạc nhiên khi tiết lộ sở thích ăn tim và gan bò – những bộ phận vốn bị nhiều người bỏ qua nhưng lại cực kỳ giàu sắt và vitamin nhóm B.

Haaland quan niệm rằng việc tiêu thụ thực phẩm tươi sạch, tại địa phương và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn là "chìa khóa" để duy trì sức mạnh bùng nổ. Thậm chí, anh còn cầu kỳ tới mức lắp đặt hệ thống lọc nước riêng và gọi hỗn hợp sữa pha cải xoăn, rau bina giúp phục hồi tức thì.

Khoa học của giấc ngủ và bóng tối

Nếu dinh dưỡng là nhiên liệu, thì giấc ngủ đối với Haaland là một bộ môn khoa học cần được tối ưu hóa. Tiền đạo của Manchester City hiểu rằng sự hồi phục diễn ra mạnh mẽ nhất khi cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu. Để đạt được điều đó, anh tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt đeo kính lọc ánh sáng xanh nhiều giờ trước khi ngủ để bảo vệ hormone melatonin tự nhiên. Khác với những ngôi sao trẻ thường xuyên gắn bó với mạng xã hội hay trò chơi điện tử đêm khuya, Haaland thường đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và sử dụng nhẫn thông minh Oura để theo dõi sát sao từng chỉ số sinh học, từ nhịp tim đến nhiệt độ cơ thể trong suốt đêm.

Công nghệ phục hồi và sự dẻo dai của Yoga

Sức mạnh của Haaland không chỉ đến từ việc nâng tạ trong phòng gym mà còn từ khả năng lắng nghe cơ thể. Anh là một tín đồ của liệu pháp áp lạnh (cryotherapy). Tại dinh thự của mình, chân sút này không tiếc tay đầu tư buồng đá trị giá 50.000 bảng Anh, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới -200 độ F để giảm viêm và đẩy nhanh tốc độ tái tạo cơ bắp sau mỗi trận đấu căng thẳng tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, bí mật để một thân hình khổng lồ như Haaland vẫn có thể thực hiện những cú "vô lê" trên không đầy thanh thoát chính là Yoga. Việc kiên trì tập luyện Yoga giúp anh duy trì độ linh hoạt của các khớp và dây chằng, giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương, điều vốn là "gót chân Achilles" của những cầu thủ có thể trạng cao lớn.

Haaland uống sữa tươi

Tiền đạo này chú trọng phục hồi

Jack Grealish, đồng đội tại Man City, từng phải thốt lên rằng Haaland là người chuyên nghiệp nhất mà anh từng thấy: "Anh ấy làm mọi thứ, từ trị liệu 10 tiếng mỗi ngày đến tắm đá và ăn kiêng nghiêm ngặt. Đó là lý do tại sao anh ấy ghi bàn như máy".

Sự thành công của Erling Haaland không chỉ được xây dựng trên những bàn thắng, mà nó được đúc kết từ từng bữa ăn nội, từng giờ ngủ và những giây phút chịu đựng cái lạnh thấu xương trong buồng áp lạnh.