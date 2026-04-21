Xuân Trường nghẹn ngào nói về Nhuệ Giang: "Vợ mình vất vả, mình có thể chịu đựng tất cả, trừ việc thấy vợ con gặp khó khăn"

Không còn là những hào quang trên sân cỏ, Lương Xuân Trường từng có những phút trải lòng đầy xúc động trong một tập podcast Kháng Thương phát hành vào tháng 5/2025 về cuộc sống hôn nhân và nỗi trăn trở của một người cha thường xuyên phải xa nhà. Với anh, bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang không chỉ là vợ, mà là "mảnh ghép" thay đổi hoàn toàn định nghĩa về sự dũng cảm trong anh.

Nỗi sợ của người cha thường xuyên xa nhà và sự e dè trong mắt con thơ

Ở tuổi 31, khi con gái đầu lòng Daisy đã lên 3 tuổi, Lương Xuân Trường thừa nhận bản thân vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ âm ỉ. Vì đặc thù công việc cầu thủ phải đi thi đấu xa nhà liên tục, khoảng cách địa lý đã vô tình tạo nên một rào cản vô hình giữa hai cha con.

Nam cầu thủ bùi ngùi chia sẻ về những lần trở về đầy e dè: "Dù ngày nào cũng gọi video nhưng mỗi lần nhìn thấy bố ngoài đời, Daisy lại hơi e dè một chút, mình phải tiếp cận con từ từ. Nếu chạy vào ôm bế ngay là con sẽ khóc". Dù Daisy luôn dặn dò "Bố đá bóng cẩn thận nhé" qua điện thoại, nhưng Xuân Trường vẫn đau đáu nỗi lo tình cảm cha con vì thiếu sự gần gũi thường xuyên. Anh chấp nhận sự đánh đổi này để đảm bảo cho con một môi trường giáo dục và điều kiện sống tốt nhất, dù cái giá phải trả là sự thiếu vắng trong hành trình lớn lên của con.

"Có lẽ mình đi xa nhà lâu, nên tình cảm 2 bố con sẽ không được tốt bằng việc mình ở với Daisy thường xuyên. Đó là nỗi sợ của mình. Công việc của mình là phải đi, phải đi để đảm bảo khả năng chăm sóc tốt nhất cho Daisy, cho Daisy được đi học ở những nơi tốt nhất. Mình phải chấp nhận việc mình phải đi xa, hai bố con phải xa nhau và không được gặp nhau thường xuyên", Xuân Trường nói.

Sự thấu cảm dành cho "nữ CEO" hậu phương

Nhắc về bà xã Nhuệ Giang, Xuân Trường không giấu nổi sự xót xa và biết ơn. Trong khi anh đi xa, Nhuệ Giang phải một mình cáng đáng khối lượng công việc khổng lồ: Vừa điều hành trung tâm phục hồi chấn thương ở cả hai miền Nam - Bắc, vừa chăm sóc bé Daisy.

"Vợ của mình khá là vất vả. Giang phải cáng đáng công việc ở Trung tâm, điều hành cơ sở ở Sài Gòn và Hà Nội cùng lúc và chăm Daisy, những công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Mình thấy may mắn bởi vì vợ mình sẵn sàng trở thành hậu phương cho mình, mặc dù có nhiều việc khó nhưng Giang vẫn chấp nhận việc đó. Chỉ cần tất cả thành viên trong gia đình giữ tình cảm, kết nối với nhau thì mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Minh muốn nói cảm ơn vợ. Sự xuất hiện của vợ mình như 1 mảnh ghép cực kì quan trọng của cuộc đời mình".

Khi gia đình làm thay đổi "hệ giá trị" của một ngôi sao

Khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi Xuân Trường so sánh nỗi sợ của hiện tại với quá khứ. Trước đây, anh từng mất ngủ vì lo lắng cho chấn thương, sợ thất bại và sợ ánh nhìn của dư luận. Thế nhưng, sau khi có Nhuệ Giang và Daisy, những nỗi sợ cá nhân đó bỗng trở nên nhỏ bé.

Chàng tiền vệ khẳng định: "Bọn mình thường xuyên nói về sự lo lắng, lo nhất cho Daisy. Trước kia mình lo cho bản thân mình, mình lo chấn thương đó mình có thể quay trở lại được hay không, mình sợ là mình thất bại, mình sẽ như thế nào trong mắt mọi người. Tuy nhiên sau khi lập gia đình, sau khi có Daisy, tất cả nỗi sợ đó đối với mình gần như không là gì nữa cả. Mình có thể chịu được tất cả những khó khăn đến với mình, tuy nhiên mình không thể chịu được khi phải nhìn thấy vợ mình, con mình, những người thân trong gia đình mình phải chịu bất kì điều gì khó khăn cả.

Minh luôn cảm thấy lo lắng vì không ở đó để san sẻ công việc cùng vợ chăm sóc Daisy, giá mình được ở gần thì tốt biết mấy".

Sự xuất hiện của Nhuệ Giang như một "mảnh ghép" định mệnh, giúp Xuân Trường hiểu rằng gia đình chính là ưu tiên tối thượng. Anh không còn thi đấu chỉ vì cái tôi cá nhân, mà vì một điểm tựa vững chắc sau lưng. Những lời tự sự này không chỉ là lời cảm ơn muộn màng dành cho vợ, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của một người đàn ông đã biết đặt hạnh phúc của người thân lên trên mọi danh vọng của bản thân.