Choáng với độ chịu chi của Văn Thanh: Tặng thẻ đen, chuyển khoản nửa tỷ đồng, để nàng đứng tên sổ đỏ từ lúc yêu

Không chỉ là ngôi sao sáng trên sân cỏ, hậu vệ Vũ Văn Thanh còn khiến người hâm mộ "choáng váng" khi hóa thân thành "chồng nhà người ta" với những màn cưng chiều Trần Bích Hạnh đậm chất đại gia.

Trong làng bóng đá Việt Nam, Vũ Văn Thanh luôn được biết đến là một cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và cá tính. Tuy nhiên, kể từ khi công khai hẹn hò với "nữ thần phòng gym" Trần Bích Hạnh đến khi dạm ngõ mới đây, nam cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội lại khiến dân tình "dậy sóng" bởi cách thể hiện tình cảm đặc biệt không ồn ào bằng lời nói nhưng lại cực kỳ "nặng đô" về hành động.

"Liều thuốc" trị giá nửa tỷ đồng

Màn phô diễn độ chịu chi gây sốc nhất phải kể đến lần Bích Hạnh đổ bệnh vào cuối năm 2025. Ngay khi nàng hot girl đăng dòng trạng thái mệt mỏi vì sốt cao, Văn Thanh đã có màn "an ủi" không thể thực tế hơn khi chuyển khoản thẳng vào tài khoản bạn gái số tiền 499.999.999 VNĐ. Hành động "chữa bệnh bằng tài chính" này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, giúp nam cầu thủ khẳng định vị thế "tay chơi" khét tiếng trong việc chiều lòng người yêu.

"Nóc nhà" nắm giữ quyền lực tài chính tuyệt đối

Nếu như nhiều cặp đôi vẫn còn ngần ngại về chuyện tiền bạc trước hôn nhân, thì Văn Thanh lại chọn cách tin tưởng tuyệt đối. Bích Hạnh từng tiết lộ Văn Thanh đã chủ động đăng ký nhận toàn bộ lương và thưởng hàng tháng trực tiếp vào tài khoản của cô. Nàng WAGs nóng bỏng chia sẻ, cô dùng số tiền này để tích lũy và hiện đã sở hữu "vài cuốn sổ tiết kiệm" để chuẩn bị cho tương lai chung của cả hai.

Đỉnh điểm của sự chiều chuộng chính là việc Văn Thanh tậu một căn hộ cao cấp vào giữa năm 2025. Dù là người bỏ ra toàn bộ chi phí, hậu vệ quê Hải Phòng vẫn tâm lý khi chủ động để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Đây được xem như một lời cam kết bền chặt về một tổ ấm tương lai, thay cho mọi lời thề non hẹn biển.

Như mới đây nhất, trong lễ dạm ngõ của cả hai, hình ảnh nam cầu thủ công khai bàn giao hai chiếc thẻ đen quyền lực cho vợ sắp cưới đã minh chứng cho việc anh sẵn sàng để "nóc nhà" quản lý túi tiền của mình.

Bên cạnh những tài sản lớn, Văn Thanh cũng rất tâm lý trong những dịp lễ. Từ việc là người đầu tiên tặng bạn gái chiếc iPhone 17 Pro Max mới nhất đến những chuyến du lịch sang chảnh tại các resort 5 sao hay những món đồ hiệu đắt đỏ, nam cầu thủ luôn chứng minh mình là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất cho cô nàng Bích Hạnh.

Hiện tại, Văn Thanh vẫn đang tập trung cùng đội bóng cho giai đoạn cuối của V.League 2025/26, cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2026. Thời điểm này, để chồng sắp cưới yên tâm thi đấu, nàng WAG Bích Hạnh là người lo chu toàn mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới. Dự kiến, đây sẽ là "siêu đám cưới" trong năm 2026 có sự xuất hiện của dàn ngôi sao bóng đá Việt. Đặc biệt, dàn cầu thủ U23 Việt Nam từng giành Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu sẽ cùng hội ngộ.

