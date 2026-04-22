Cầu thủ bóng rổ bị bắt vì hành hung phụ nữ

Hiện trường vụ bắt giữ lúc rạng sáng

Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 18/6/2025. Lực lượng Cảnh sát cao tốc California đã tiến hành bắt giữ cựu cầu thủ bóng rổ NBA Eric Bledsoe sau khi nhận được tin báo khẩn cấp về một vụ bạo lực gia đình diễn ra ngay trên tuyến cao tốc tại khu vực Los Angeles.

Lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết và phát hiện Bledsoe tại một trạm xăng gần đường cao tốc U.S. 101. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một người phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn với nhiều vết bầm tím và sưng tấy trên khuôn mặt. Nạn nhân trực tiếp cáo buộc cựu cầu thủ NBA đã dùng vũ lực với mình. Trước những bằng chứng tại hiện trường, Bledsoe chọn cách im lặng, từ chối hợp tác với cơ quan chức năng. Anh lập tức bị áp giải về trại giam với mức tiền bảo lãnh được ấn định là 50.000 USD.

Chân dung sao bóng rổ Eric Bledsoe - người bị bắt vì hành hung phụ nữ (Ảnh: Getty Images)

"Ngựa quen đường cũ" và những hồ sơ đen trong quá khứ

Điều khiến dư luận dậy sóng chính là tiền sử bạo lực của Eric Bledsoe. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này phải đối mặt với còng số 8 vì những hành vi ngoài kiểm soát. Trước đó 2 tháng, cảnh sát từng có mặt tại nhà riêng của anh ở Los Angeles sau cuộc tranh cãi nảy lửa trong gia đình khiến hàng xóm phải báo án. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể, Bledsoe đã "thoát hiểm" vào phút chót.

3 năm trước đó, anh cũng từng bị bắt vì cáo buộc bạo lực với bạn gái cũ. Dù vụ án sau đó bị hủy bỏ do lời khai của người tố cáo không nhất quán, nhưng hình ảnh của Bledsoe trong mắt công chúng đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Sự nghiệp lẫy lừng bị phủ bóng bởi đời tư rắc rối

Eric Bledsoe từng là cái tên được kỳ vọng lớn khi gia nhập NBA vào năm 2010 từ Đại học Kentucky. Trong suốt 12 mùa giải chinh chiến, anh từng khoác áo những đội bóng lớn như Los Angeles Clippers và hai lần lọt vào Đội hình Phòng ngự tiêu biểu của giải đấu.

Bledsoe đã hai lần được chọn vào đội hình phòng ngự xuất sắc nhất trong ba mùa giải khoác áo Bucks (Ảnh: Corey Sipkin)

Từng được biết đến với lối chơi mạnh mẽ và bền bỉ trên sân cỏ, thế nhưng những bê bối đời tư liên tiếp đang dần nhấn chìm danh tiếng mà anh đã dày công xây dựng. Vụ việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống và sự kiểm soát hành vi của các vận động viên chuyên nghiệp sau khi rời xa ánh hào quang sân cỏ.

Tú Tú.