30 phút nghỉ trưa: Đừng chỉ lướt điện thoại, đây là cách dân công sở "độ" body không cần thay đồ

Không cần thay đồ, không sợ đổ mồ hôi đầm đìa và đặc biệt là không cần rời khỏi văn phòng. Với dân văn phòng, kẻ thù lớn nhất không chỉ là KPI, mà là chiếc ghế xoay. Việc ngồi liên tục 8 tiếng mỗi ngày dẫn đến hàng loạt hệ lụy như cơ mông "ngủ quên", cột sống chịu áp lực lớn và mỡ bụng tích tụ. Tuy nhiên, rào cản về việc phải thay đồ, di chuyển đến phòng gym và tắm rửa khiến nhiều người bỏ cuộc. Series "Gym giữa giờ" ra đời để phá bỏ mọi rào cản đó.

Điểm mấu chốt của series này là áp dụng các bài tập gồng tĩnh và linh hoạt. Thay vì thực hiện các động tác nhanh, mạnh gây đổ mồ hôi, chúng ta tập trung vào việc kích hoạt nhóm cơ sâu thông qua việc duy trì tư thế.

Hãy dành 5 phút để giải phóng sự căng thẳng ở cổ, vai và hông.

- Động tác xoay vai mở ngực: Đứng thẳng, đan tay sau lưng và đẩy lồng ngực ra phía trước. Đây là cách nhanh nhất để "sửa lỗi" tư thế gù khi gõ máy tính quá lâu.

- Xoay hông tại chỗ: Giải tỏa áp lực cho vùng thắt lưng sau nhiều giờ ngồi lì.

Đánh thức cơ bắp

Thực hiện mỗi động tác trong 45 giây, nghỉ 15 giây. Lặp lại 2-3 vòng tùy khả năng.

Wall-sit (Ngồi tựa tường): Đứng tựa lưng vào tường, hạ thấp người sao cho đùi song song với sàn nhà như đang ngồi trên một chiếc ghế ảo. Động tác này "đốt cháy" cơ đùi trước và mông cực hiệu quả mà không cần bất kỳ chuyển động mạnh nào.

Desk Plank (Plank cạnh bàn): Thay vì nằm xuống sàn, hãy chống hai tay lên cạnh bàn làm việc (đảm bảo bàn chắc chắn). Gồng chặt bụng và giữ thẳng người từ đầu đến gót chân.

Seated Leg Extensions (Đá chân gầm bàn): Tận dụng ngay chiếc ghế xoay. Ngồi thẳng lưng, đá thẳng một chân lên, giữ 2 giây ở điểm cao nhất rồi hạ xuống. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự căng tức ở vùng đùi.

Triceps Dips (Nhấn tay sau với ghế): Chống hai tay lên mép ghế chắc chắn, hạ thấp trọng tâm rồi đẩy người lên. Đây là "khắc tinh" của vùng mỡ thừa dưới cánh tay.

Những lưu ý:

Nếu bạn mặc váy ngắn hoặc quần âu quá bó, hãy ưu tiên các bài tập tay và bụng thay vì squat để tránh những tình huống "dở khóc dở cười".Bình nước 1.5L hoàn toàn có thể biến thành tạ tay cho các bài tập vai. Cuốn từ điển dày cộp có thể dùng để kẹp vào đùi khi tập chân nhằm tăng áp lực. Đừng đợi đến khi có 2 tiếng rảnh rỗi mới đi tập gym. Sức khỏe và vóc dáng được xây dựng từ chính những khoảng nghỉ 30 phút giữa giờ. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay tại chiếc bàn làm việc của bạn!