"Thần đồng" Lamine Yamal gây sốt khi ăn gà rán trên chuyên cơ riêng hậu giành "Oscar thể thao", tuyên bố Messi vĩ đại nhất

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang trải qua những tháng ngày thăng hoa nhất sự nghiệp. Tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026 - giải thưởng danh giá được ví như Oscar thể thao, tài năng của FC Barcelona được xướng tên ở hạng mục “Vận động viên trẻ xuất sắc nhất năm” - một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự công nhận của toàn bộ làng thể thao thế giới, chứ không chỉ riêng bóng đá.

Đây không phải lần đầu Yamal được Laureus vinh danh. Trước đó, anh đã giành giải “Đột phá của năm” 2025, qua đó trở thành một trong những VĐV trẻ hiếm hoi liên tiếp ghi dấu ấn tại hệ thống giải thưởng danh giá này. Thành tích ấy càng đáng chú ý khi Laureus là sân chơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu ở mọi môn thể thao, từ quần vợt, F1 cho tới điền kinh.

Lamine Yamal ăn mừng đúng phong cách tuổi trẻ: ăn gà rán trên chuyên cơ khi giành giải VĐV trẻ xuất sắc nhất năm

Khoảnh khắc đáng yêu của thần đồng bóng đá

Yamal được vinh danh sau một năm thi đấu xuất sắc cùng Barcelona (Nguồn ảnh: Shutterstock Editorial)

Thế nhưng, thay vì những màn ăn mừng xa hoa thường thấy, Yamal lại khiến người hâm mộ thích thú với lựa chọn giản dị. Ngay sau buổi lễ, anh đăng tải hình ảnh thưởng thức McDonald’s - gồm gà nugget và khoai tây chiên - trên chuyên cơ riêng, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Chuyến đi nhanh gọn!”. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, như một minh chứng cho sự đối lập thú vị: một siêu sao đẳng cấp thế giới nhưng vẫn mang tâm hồn của một cậu thiếu niên đúng nghĩa.

Phong độ trên sân cỏ của Yamal mùa giải 2026 cũng xứng đáng với mọi lời khen. Anh ghi hơn 20 bàn thắng, đóng góp hàng chục pha kiến tạo và tiếp tục là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Barcelona. Ở cấp độ đội tuyển, Yamal đã sớm sở hữu danh hiệu EURO 2024 cùng Tây Ban Nha và thậm chí còn góp mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng - điều mà rất ít cầu thủ ở độ tuổi này làm được.

Yamal được vinh danh lần thứ hai liên tiếp, trước đó anh giành giải thưởng đột phá năm 2025 (Ảnh: Getty)

Yamal bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lionel Messi trên sân khấu và muốn noi theo bước chân của Messi. (Nguồn: Getty)

Đáng chú ý, trong bài phát biểu nhận giải, Yamal đã dành những lời đầy cảm xúc khi nhắc tới thần tượng lớn nhất của mình - Lionel Messi:

“Khi bạn nhận ra một vận động viên không chỉ là huyền thoại của riêng môn thể thao của họ, mà là huyền thoại của tất cả các môn thể thao… đó chính là Messi. Với tôi, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Và kể cả nếu không phải là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại, thì chắc chắn anh ấy cũng nằm trong nhóm những cái tên xuất sắc nhất từng tồn tại.

Messi không chỉ là một thần tượng. Tôi nghĩ mọi người đều tôn trọng anh ấy vì tất cả những gì anh ấy đã làm được. Messi là một phần tuổi thơ của mọi đứa trẻ, khi chúng tôi còn chơi bóng ở công viên hay ở trường. Và tôi hy vọng mình có thể đi theo con đường mà anh ấy đã từng đi".

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, không chỉ bởi sự tôn trọng dành cho một huyền thoại, mà còn vì nó phản ánh rõ tham vọng của Yamal: không dừng lại ở danh hiệu cá nhân, mà hướng tới việc trở thành biểu tượng của bóng đá thế hệ mới.

Từ sân khấu Laureus cho đến khoảnh khắc ăn McDonald’s trên máy bay riêng, Lamine Yamal đang cho thấy một hình ảnh rất khác biệt: vừa là ngôi sao hàng đầu thế giới, vừa là chàng trai trẻ sống đúng với tuổi 18. Và nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, hành trình mà anh nhắc đến - con đường của Messi - có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tú Tú.