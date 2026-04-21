Nhìn Trung Quân Idol vậy mà không phải vậy, trên sân pickleball lạ lắm!

Nhắc đến Trung Quân, khán giả thường nghĩ ngay đến những bản ballad buồn da diết và vẻ ngoài có phần thư sinh, dễ thương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam ca sĩ đã chứng minh một khía cạnh hoàn toàn khác, một tay chơi phong trào nhưng đầy tâm huyết với bộ môn Pickleball.

Trên các sân tập, không còn một Trung Quân đứng tĩnh lặng dưới ánh đèn sân khấu, thay vào đó là hình ảnh một tay vợt di chuyển linh hoạt, chạy không ngừng nghỉ để cứu bóng. Người hâm mộ chứng kiến đã dùng từ "quần quật" để mô tả cường độ tập luyện và thi đấu của anh. Những cú đánh của nam ca sĩ không chỉ dừng lại ở mức giao lưu giải trí mà còn cho thấy lực tay đáng gờm và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Khoảnh khắc trên sân pickleball của Trung Quân

Trung Quốc thi đấu năng nổ trên sân

Không chỉ đơn thuần là theo đuổi trào lưu, Pickleball đã mang lại những thay đổi tích cực cho Trung Quốc. Việc duy trì cường độ vận động cao trên sân bóng là phương pháp hiệu quả giúp anh giảm cân thành công và cải thiện thể lực đáng kể. Sự nghiêm túc của Trung Quân với bộ môn này còn được chứng minh qua việc anh liên tục xuất hiện tại các sự kiện pickleball lớn. Trên trang cá nhân của Trung Quân cũng ngập tràn những hình ảnh đi thi đấu, giao lưu cùng các VĐV pickleball hàng đầu Việt Nam.

Trung Quốc khoe cúp và huy chương

Những khoảnh khắc đi chơi pickleball được nam ca sĩ khoe trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV