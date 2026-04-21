Cầu thủ Indonesia tung kungfu gãy vai đối thủ thừa nhận: "ngu ngốc, dại dột"

Sự việc tiền đạo trẻ Fadly Alberto tung cú đá "kungfu" khiến đối thủ chấn thương nghiêm trọng tại giải U20 Indonesia đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, buộc cầu thủ này phải lên tiếng thừa nhận sai lầm.

Sự việc xảy ra trong khuôn khổ trận đấu giữa U20 Bhayangkara và U20 Dewa United tại giải Elite Pro Academy (EPA) diễn ra vào chiều ngày 19/4. Sau một tình huống tranh cãi gay gắt về quyết định việt vị của trọng tài, không khí trên sân trở nên căng thẳng vượt mức kiểm soát.

Trong lúc xô xát, tiền đạo 18 tuổi Fadly Alberto bên phía Bhayangkara đã bất ngờ tung một cú đá trực diện vào vùng vai và lưng của Rakha Nurkholis (Dewa United). Cú va chạm mạnh đến mức khiến Nurkholis ngã gục ngay lập tức. Theo báo cáo y tế sau trận đấu, nạn nhân bị trật khớp vai nghiêm trọng và phải rời sân để điều trị khẩn cấp.

Ngay sau khi đoạn video về tình huống bạo lực này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, Fadly Alberto đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ xứ Vạn đảo. Trước áp lực quá lớn, chân sút trẻ này đã công khai đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân.

"Tôi thừa nhận đó là một hành động dại dột và ngu ngốc. Trong phút chốc không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã gây ra tổn thương cho đồng nghiệp và làm xấu đi hình ảnh của bóng đá nước nhà. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Rakha Nurkholis và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật", Fadly Alberto chia sẻ.

Cầu thủ Fadly Alberto lên tiếng xin lối

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã nhanh chóng vào cuộc với thái độ quyết liệt. Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi khẳng định liên đoàn đã nhận được báo cáo chính thức về vụ việc và sẽ chuyển hồ sơ lên Ủy ban kỷ luật để xử lý.

“Chủ tịch PSSI lên án mạnh mẽ hành vi này. Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên Ủy ban kỷ luật để có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất có thể”, ông Yunus nhấn mạnh.

PSSI đồng thời kêu gọi các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện cần giữ tinh thần chơi đẹp, tránh lặp lại những hành vi thiếu kiểm soát trên sân cỏ. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển thẳng tới Ủy ban Kỷ luật. Với tính chất nghiêm trọng của hành vi "triệt hạ" đồng nghiệp, Alberto đang đối mặt với án treo giò dài hạn và mức phạt hành chính nặng nề để làm gương.