Cầu thủ Indonesia gây phẫn nộ, xông phi đạp thẳng người đối thủ

Vụ việc gây tranh cãi đã xảy ra tại giải U20 Indonesia sau trận đấu giữa Bhayangkara FC và Dewa United ngày 19/4, khi một cầu thủ trẻ bị chỉ trích dữ dội vì hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Theo diễn biến được ghi lại, căng thẳng giữa hai đội đã leo thang ngay sau khi trận đấu khép lại. Trong lúc hỗn loạn, tiền đạo trẻ Fadly Alberto Hengga bất ngờ lao vào từ phía sau và tung cú đá nguy hiểm nhằm vào một cầu thủ của Dewa United, khiến đối phương ngã mạnh xuống sân. Tình huống này lập tức làm bùng phát phản ứng từ các cầu thủ hai bên, dẫn đến một cuộc ẩu đả.

Hành động gây phẫn nộ của cầu thủ Indonesia

Không chỉ riêng Fadly Alberto, một số cầu thủ khác của Bhayangkara FC cũng bị cho là có hành vi phi thể thao. Đáng chú ý, có trường hợp bị tố tiếp tục tấn công đối thủ dù người này đã mất khả năng phản kháng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Trước sự việc, lãnh đạo Dewa United bày tỏ sự không hài lòng và nhấn mạnh rằng bóng đá trẻ cần được xây dựng trên nền tảng giáo dục, tinh thần fair-play thay vì những hành vi bạo lực. Đại diện đội bóng này cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân liên quan nhằm bảo vệ cầu thủ của mình.

Ở cấp độ đội tuyển, huấn luyện viên Nova Arianto cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ông cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẳng định những cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tuyển thủ, cần ý thức rõ trách nhiệm và chuẩn mực trong thi đấu.

Giải U20 Indonesia, hay còn gọi là EPA Super League U20, vốn được xem là môi trường phát triển tài năng cho bóng đá xứ vạn đảo. Tuy nhiên, sự cố lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, giáo dục và kiểm soát hành vi trong bóng đá trẻ, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải 2025-2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng.