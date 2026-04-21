Đỉnh miễn bàn: Bé gái 8 tuổi giành HCV cờ vua thế giới về cho Việt Nam

Không phải chuyện đùa đâu! Ở tuổi lên 8, kỳ thủ nhí Nguyễn Đức Huyền My đã khiến cộng đồng cờ vua quốc tế phải chú ý khi giành HCV cờ nhanh và HCĐ cờ chớp tại giải vô địch thanh thiếu niên thế giới 2026. Chưa hết, Việt Nam còn có thêm tin vui từ Tống Thái Hoàng Ân với tấm HCB đầy ấn tượng.

Cờ vua trẻ Việt Nam vừa có một pha “flex nhẹ” nhưng cực chất trên đấu trường quốc tế khi Nguyễn Đức Huyền My 0 cô bé mới 8 tuổi 0 thi đấu bùng nổ tại giải vô địch thanh thiếu niên thế giới 2026. Ở lứa tuổi U8 nữ, Huyền My không chỉ giành HCV nội dung cờ nhanh, mà còn mang về thêm HCĐ cờ chớp, một thành tích quá ấn tượng với một kỳ thủ nhỏ tuổi như vậy.

Kỳ thủ nhí Việt Nam vô địch giải thế giới

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách Huyền My thi đấu. Ở những ván cờ tốc độ cao như cờ nhanh hay cờ chớp - nơi áp lực thời gian cực lớn - cô bé vẫn giữ được sự bình tĩnh, xử lý tình huống gọn gàng và tận dụng cơ hội rất “người lớn”. Nói không quá, đây chính là “bản lĩnh thi đấu” mà không phải kỳ thủ nào cũng có, chứ chưa nói đến một em nhỏ 8 tuổi.

Trong khi đó, một đại diện khác của Việt Nam cũng kịp góp vui vào bảng thành tích là Tống Thái Hoàng Ân. Thi đấu ở lứa tuổi U14 nữ, Hoàng Ân xuất sắc giành HCB nội dung cờ nhanh, tiếp tục khẳng định sự ổn định của các kỳ thủ trẻ Việt Nam ở sân chơi thế giới.

Việc liên tiếp có huy chương ở nhiều lứa tuổi cho thấy cờ vua Việt Nam đang sở hữu một thế hệ trẻ cực kỳ tiềm năng. Từ những cái tên nhí như Huyền My cho đến các kỳ thủ lớn tuổi hơn như Hoàng Ân, tất cả đang tạo nên một bức tranh rất sáng cho tương lai.

Thành tích của Huyền My đặc biệt gây chú ý bởi độ tuổi quá nhỏ. 8 tuổi - cái tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn còn đang làm quen với các hoạt động học tập cơ bản - thì cô bé đã bước ra thế giới và giành HCV. Không chỉ là niềm tự hào, đây còn là minh chứng cho việc nếu được phát hiện và đầu tư đúng cách, tài năng Việt hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế. Hiện tại, cái tên Nguyễn Đức Huyền My đang được cộng đồng cờ vua nhắc đến như một “hiện tượng nhí” đầy hứa hẹn.