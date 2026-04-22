Mê mẩn nhan sắc ngọt ngào của em gái thủ môn Lâm Tây, chân dài nuột nà, vừa debut làm người mẫu đã gây sốt

Từng gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh anh trai thủ môn nổi tiếng, Đặng Thanh Giang ở tuổi 19 đã có màn "debut" ngoạn mục. Mới đây, cô nàng chính thức lấn sân sang con đường người mẫu chuyên nghiệp với thần thái và nhan sắc không hề kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz.
Nếu như trước đây, người hâm mộ nhớ đến Đặng Thanh Giang với hình ảnh cô bé lai Nga nhỏ nhắn, luôn được anh trai Lâm "Tây" cưng chiều, thì nay Thanh Giang đã trưởng thành và sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1m80. Đôi chân dài miên man cùng gương mặt mang đậm nét điện ảnh giúp cô nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà thiết kế.
Trong những bộ hình mới nhất, Thanh Giang khiến netizen "đứng ngồi không yên" bởi vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo. Thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ, cô nàng sở hữu sống mũi cao vút, bờ môi gợi cảm và làn da trắng không tì vết. Dù là phong cách "nàng thơ" nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng bay bổng trên bờ biển, hay phong cách street style cá tính với boots cao cổ, Thanh Giang vẫn toát lên một sức hút riêng biệt, đầy cuốn hút.
Không dừng lại ở những bộ ảnh nghệ thuật, em gái Đặng Văn Lâm vừa qua đã có màn ra mắt chính thức trên sàn catwalk. Dù là lần đầu thử sức chuyên nghiệp, cô nàng 19 tuổi đã chứng minh được bản lĩnh khi sải bước đầy tự tin, chuyên nghiệp. Thần thái lạnh lùng, sang chảnh của Thanh Giang trên sân khấu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới mộ điệu. Nhiều người nhận định, với lợi thế ngoại hình và sức hút sẵn có, Thanh Giang hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong làng mẫu Việt.
Để có được sự tự tin như hiện tại, không thể không nhắc đến sự ủng hộ lớn từ gia đình, đặc biệt là người anh trai Đặng Văn Lâm. Dù bận rộn với lịch thi đấu, thủ môn sinh năm 1993 vẫn luôn dành thời gian khích lệ và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em gái. Sự hòa quyện giữa nhan sắc, tài năng và nền tảng gia đình tốt đang giúp Đặng Thanh Giang trở thành một trong những gương mặt trẻ tiềm năng và được kỳ vọng nhất hiện nay.