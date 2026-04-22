Ông Park Hang-seo sát cánh cùng Son Heung-min tại World Cup 2026 với vai trò đặc biệt

Không còn xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông Park Hang-seo vẫn sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – FIFA World Cup 2026 trong một vị trí đầy quyền lực và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đội bóng xứ sở Kim chi.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), chiến lược gia sinh năm 1957 sẽ chính thức đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại chiến dịch World Cup 2026 với vai trò Phó Chủ tịch KFA. Đây được xem là bước đi chiến lược của bóng đá Hàn Quốc nhằm tận dụng tối đa kinh nghiệm và uy tín của "thầy Park" cho mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Ông Park Hang-seo có mối quan hệ thân thiết với cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc

Ông Park Hang-seo và Son Heung-min

Trong vai trò đặc biệt này, ông Park Hang-seo không trực tiếp can thiệp vào sơ đồ chiến thuật trên sân nhưng lại nắm giữ "chìa khóa" trong công tác vận hành. Cụ thể, ông sẽ chịu trách nhiệm điều phối, hỗ trợ Ban huấn luyện và quản lý toàn bộ hệ thống hậu cần. Nhiệm vụ trọng yếu của ông là tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận, giúp các cầu thủ và ban huấn luyện giải tỏa áp lực, duy trì trạng thái tâm lý vững vàng và sự tập trung cao nhất về chuyên môn.

Sự lựa chọn này của KFA nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận. Ông Park không chỉ là một nhà quản lý am hiểu bóng đá nội địa mà còn là người từng có trải nghiệm thực tế quý báu khi làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink trong kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết và sự thấu hiểu giữa ông với HLV trưởng đương nhiệm Hong Myung-bo được kỳ vọng sẽ tạo nên một bộ khung quản lý ăn ý, vững chắc.

Trước đó, tầm ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã được khẳng định khi ông đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc trong đợt tập trung FIFA Days hồi tháng 3. Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng với CH Czech, Nam Phi và đội chủ nhà Mexico. Với sự tiếp sức từ "cánh tay phải" đắc lực Park Hang-seo trên thượng tầng quản trị, người hâm mộ xứ Kim chi đang đặt kỳ vọng đội nhà sẽ vượt qua vòng bảng và hướng tới cột mốc tứ kết, một mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hiện tại.