"Cưng xỉu": Con trai Khánh Thi - Phan Hiển ăn mừng cực sung khi bố giành HCV, bản thân cũng vô địch Đông Nam Á

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích đáng nể, con trai của cặp đôi dancesport đình đám Khánh Thi – Phan Hiển còn khiến cộng đồng mạng “tan chảy” với khoảnh khắc ăn mừng siêu đáng yêu trên khán đài. Cụ thể, trong một đoạn clip được lan truyền, bé Kubi (tên thật Nguyễn Minh Cường) - con trai của bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển - không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến bố mình thi đấu thành công. Cậu bé liên tục reo hò, nhún nhảy và ăn mừng cực sung, biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Khoảnh khắc này nhanh chóng “đốn tim” người xem bởi sự hồn nhiên và tình cảm gia đình đầy ấm áp. Bên cạnh Kubi là bạn nhảy Linh San (tên tiếng Anh là May) cũng ăn mừng cực phấn khích.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển ăn mừng cực cảm xúc khi bố giành HCV

Được biết, tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 vừa qua, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành tới 2 HCV ở lứa tuổi thiếu niên. Thành tích này cho thấy tài năng nổi bật và sự kế thừa rõ nét từ bố mẹ - những tên tuổi lớn của làng dancesport Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, trong cùng giải đấu, kiện tướng Phan Hiển còn thi đấu thăng hoa khi giành tới 3 HCV cùng kiện tướng Thu Hương. Một mùa giải “bội thu” huy chương đã biến gia đình Khánh Thi –-Phan Hiển trở thành tâm điểm chú ý.

Giữa niềm vui kép, Khánh Thi có lẽ là người hạnh phúc nhất. Không chỉ là HLV đứng sau thành công của chồng, cô còn trực tiếp dìu dắt con trai trên con đường dancesport. Việc Kubi sớm gặt hái thành tích ấn tượng khiến nhiều người tin rằng cậu bé chính là “truyền nhân” đầy triển vọng của gia đình.

Từ hình ảnh cậu nhóc ăn mừng hết mình trên khán đài đến khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, Kubi đang từng bước ghi dấu ấn riêng - vừa đáng yêu, vừa tài năng, khiến ai nhìn cũng phải thốt lên: “Cưng xỉu!”