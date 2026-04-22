Xôn xao thông tin Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội và những dấu ấn đậm nét tại đấu trường quốc tế, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của CLB Vissel Kobe, một đội bóng đang thi đấu tại J1 League.

Thông tin này gây xôn xao khi truyền thông Thái Lan đưa tin ban lãnh đạo Vissel Kobe đang đưa Nguyễn Đình Bắc vào "danh sách mua sắm" trọng điểm cho mùa giải tới. Động thái này diễn ra ngay sau khi đội bóng phố Cảng Nhật Bản dừng bước tại bán kết AFC Champions League Elite (ACLE). Với khoản tiền thưởng lên tới 400 triệu Yên (khoảng 65 tỷ VNĐ) từ thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục, Vissel Kobe đang sở hữu tiềm lực tài chính dồi dào để thực hiện các thương vụ bom tấn nhằm gia cố hàng công.

Rộ tin Đình Bắc được một đội bóng Nhật Bản để ý (Ảnh: FBNV)

Trước đó, tại vòng chung kết Asian Cup, tiền đạo trẻ sinh năm 2004 đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng bằng cú đánh đầu ngược hiểm hóc ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Lối chơi đầy nhiệt huyết, khả năng di chuyển không bóng thông minh và kỹ năng dứt điểm đa dạng của anh được đánh giá là rất phù hợp với môi trường bóng đá kỷ luật nhưng giàu tốc độ của J.League. Đây cũng là lý do đội bóng Nhật Bản ấn tượng với chân sút sinh năm 2004 của Việt Nam.

Hiện tại, chân sút gốc Nghệ An cũng đang bày tỏ khao khát được ra nước ngoài thử sức sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Phong độ chói sáng với 4 bàn thắng sau 3 trận gần nhất tại V.League là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Đình Bắc đã sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc chuyển đến thi đấu tại Nhật Bản chưa bao giờ là thử thách dễ dàng đối với các cầu thủ Việt Nam. Dư luận Đông Nam Á vẫn tồn tại những luồng ý kiến trái chiều về "rào cản thích nghi", khi J1 League đòi hỏi tiêu chuẩn cực cao về thể chất và cường độ thực chiến.

Nếu thương vụ này chính thức được kích hoạt, đây sẽ là một bản hợp đồng lịch sử, không chỉ mang lại giá trị chuyên môn cho Vissel Kobe mà còn là lời khẳng định cho vị thế của các tài năng trẻ Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục. Người hâm mộ đang kỳ vọng Đình Bắc sẽ nối gót các đàn anh, nhưng với một tâm thế vững vàng và thành công rực rỡ hơn tại xứ sở hoa anh đào.