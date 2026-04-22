19h30 hôm nay U17 Việt Nam đấu với U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17Australia diễn ra lúc 19h30 hôm nay (22/4) tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Australia bước vào vòng bán kết với tư cách là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Đội bóng xứ chuột túi đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi là đại diện duy nhất duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng, giành trọn vẹn 9 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carl Veart, Australia không chỉ tận dụng triệt để ưu thế về thể hình và thể lực trong các pha tranh chấp hay bóng bổng, mà còn cho thấy sự biến hóa với lối chơi phối hợp ngắn nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ trẻ.

Về phía U17 Việt Nam, tấm vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Cristiano Roland. Chiến lược gia này đã truyền lửa tự tin và xây dựng một lối chơi có tổ chức, kỷ luật cho các học trò. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt thể chất, nhưng U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin khi từng tạo ra thế trận cân bằng trước chính đối thủ này tại đấu trường châu lục một năm trước. Những cái tên như Văn Dương hay Sỹ Bách được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giúp đội nhà tạo nên đột biến từ các tình huống phản công sắc lẹm.