Xác định đối thủ của U17 Việt Nam tại chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Tối 22/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng lội ngược dòng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước đối thủ U17 Australia.

Trận bán kết 2 diễn ra với kịch bản không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Roland. Ngay từ phút thứ 10, đội bóng xứ chuột túi đã có bàn thắng mở tỉ số sớm. Dù bị dẫn trước, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, duy trì cự ly đội hình và tổ chức vây ráp hiệu quả để ngăn chặn đối thủ nới rộng cách biệt.

Nỗ lực bền bỉ của U17 Việt Nam được đền đáp vào những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Từ tình huống xâm nhập vòng cấm của Đại Nhân, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, dù cú sút đầu tiên không thành công, nhưng Mạnh Cường đã có mặt kịp thời, đánh đầu bồi chuẩn xác để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, sự hưng phấn giúp các học trò của ông Roland kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 60, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một tình huống cố định bên cánh phải. Minh Thủy thực hiện pha treo bóng đầy khó chịu vào khu vực cấm địa, sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ trẻ đã tạo khoảng trống để Nguyễn Lực băng vào dứt điểm quyết đoán, ấn định thắng lợi 2-1 cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF)

Ở trận bán kết diễn ra trước đó, U17 Malaysia đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

Như vậy, trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sẽ là cuộc hội ngộ thú vị giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Tại vòng bảng, Sỹ Bách và các đồng đội từng tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp đối thủ này với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, với tính chất của một trận tranh ngôi vô địch, thầy trò HLV Roland chắc chắn sẽ cần sự tập trung cao độ để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4.