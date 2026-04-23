Lamine Yamal đổ gục, ôm mặt đau đớn trước thềm World Cup

Cú sốc lớn đã xảy đến với người hâm mộ xứ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha khi thần đồng Lamine Yamal dính chấn thương nghiêm trọng trong chiến thắng của Barcelona trước Celta Vigo vào rạng sáng 23/4.

Trong khuôn khổ vòng 33 La Liga, sân Camp Nou đã phải chứng kiến một kịch bản đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần lo âu. Phút thứ 40 của trận đấu, Lamine Yamal nỗ lực đột phá và bị hậu vệ Yoel Lago phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm. Dù tỏ ra rất đau đớn, ngôi sao 18 tuổi vẫn nén đau để thực hiện thành công quả phạt đền, đem về bàn thắng thứ 24 của anh trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc ăn mừng ngắn ngủi, Yamal đã không thể tiếp tục đứng vững. Anh lập tức ra hiệu xin thay người và đổ gục xuống sân. Theo những báo cáo sơ bộ từ tờ AS, các bác sĩ lo ngại Yamal đã bị rách cơ đùi nghiêm trọng. Đây là loại chấn thương đòi hỏi thời gian hồi phục dài ngày, đặc biệt là với một cầu thủ có lối chơi dựa nhiều vào tốc độ và sự lắt léo như tiền đạo sinh năm 2007.

Lamine Yamal chấn thương (Ảnh: AS)

Thông tin này sẽ khiến HLV Luis de la Fuente lo lắng. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu. Với vai trò là hạt nhân trong lối chơi của "La Roja", nếu Yamal vắng mặt có thể làm phá sản hoàn toàn các kế hoạch chiến thuật mà ông De la Fuente đã dày công xây dựng.

Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, Barcelona cũng đang đứng ngồi không yên. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang ở giai đoạn nước rút cực kỳ quan trọng tại La Liga. Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng, việc mất đi "linh hồn" trong lối chơi là một tổn thất không thể bù đắp trước thềm trận El Clasico rực lửa vào tháng 5 tới.