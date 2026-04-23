Quang Hải chiều Chu Thanh Huyền cỡ này: Tự tay gỡ tóc rối cho vợ, đứt một sợi đổi bằng một chiếc vòng hàng hiệu

Kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hotgirl Chu Thanh Huyền luôn nằm trong tầm ngắm của "hội hóng hớt". Không còn là những hình ảnh check-in sang chảnh, cặp đôi giờ đây thường xuyên khiến dân tình rần rần ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc chăm sóc nhau đời thường vô cùng tình cảm. Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại cảnh nam cầu thủ tỉ mẩn gỡ tóc cho bà xã khi cô đi làm về đầy mệt mỏi đã nhanh chóng hút cả triệu lượt xem, nhưng điều khiến netizen chú ý lại là "kèo thơm" mà Chu Thanh Huyền đặt ra.

Quang Hải tự tay gỡ tóc tết cho vợ

Cụ thể, khi thấy vợ than thở vì mệt mỏi sau một ngày làm việc với mái tóc tết cầu kỳ, Quang Hải đã không ngần ngại tự tay gỡ từng lọn tóc cho "nóc nhà". Tuy nhiên, sự ân cần này ngay lập tức bị Chu Thanh Huyền đưa vào một thử thách "cân não": Nếu làm đứt dù chỉ một sợi tóc, chàng tiền vệ sẽ phải mua tặng vợ một chiếc vòng mới. Trước lời giao hẹn mang tính "kinh tế" này, nam thủ quân chỉ biết tập trung hết sức vào đôi bàn tay vốn chỉ quen với trái bóng, nay phải nâng niu từng kẽ tóc của vợ.

Thế nhưng, dù có khéo léo đến đâu cũng có khoảnh khắc Quang Hải lỡ tay làm đứt một sợi tóc của Chu Thanh Huyền. Chớp lấy thời cơ, Chu Thanh Huyền liền dõng dạc tuyên bố sẽ tự đặt ngay một chiếc vòng mới và người thanh toán không ai khác chính là anh chồng đang đứng cạnh. Được biết, Quang Hải vốn nổi tiếng là ông chồng chịu chi khi từng tặng vợ những món đồ xa xỉ, điển hình là chiếc vòng cổ trị giá cả tỷ đồng. Bởi vậy, "mức phạt" lần này xem chừng cũng chẳng hề nhẹ nhàng với ví tiền của anh chàng.

Quang Hải tình cảm hôn tóc vợ sau khi Chu Thanh Huyền công khai đòi quà là một chiếc vòng hàng hiệu

Đứng trước màn "đòi quà" công khai của bà xã, thay vì thanh minh hay từ chối, Quang Hải chỉ biết cười xòa đầy chiều chuộng. Anh chàng không quên gửi gắm một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc vợ, thể hiện tình cảm trước khi rút hầu bao. Biểu cảm vừa bất lực vừa tràn đầy yêu thương của Quang Hải khiến hội chị em không khỏi ghen tị, khẳng định rằng cảm giác được chồng cưng chiều như Chu Thanh Huyền quả thực là "vô giá", dù có mất thêm vài chiếc vòng tay đắt đỏ thì Quang Hải vẫn cứ là sẵn lòng!

Quang Hải cực nhí nhảnh bên vợ

Và nếu như trên sân cỏ, Nguyễn Quang Hải luôn giữ gương mặt tập trung cao độ, đôi khi có phần nghiêm nghị và quyết đoán, thì trong những khoảnh khắc đời thường bên vợ, anh chàng lại khiến dân mạng "ngã ngửa" vì sự nhí nhố của mình. Trong video kể trên, ngoài việc chiều vợ hết nấc, Quang Hải còn gây cười với loạt biểu cảm nhí nhố trước ống kính. Không còn là ngôi sao bóng đá hàng đầu, Quang Hải lúc này chỉ đơn giản là một ông chồng đang hết mình "hợp tác" để chiều lòng vợ.

Anh chàng liên tục thay đổi các trạng thái từ nháy mắt, chu môi cho đến việc làm biểu cảm hài hước, thậm chí là tinh nghịch dùng tóc của vợ để tạo hình "tai thỏ" cực kỳ lầy lội. Sự tương phản giữa gương mặt xinh đẹp, có phần "cam chịu" một cách ngọt ngào của Chu Thanh Huyền và vẻ mặt "hớn hở" của Quang Hải tạo nên một khung hình khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười.

Nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận khẳng định rằng, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bắt gặp một Quang Hải nhí nhảnh đến mức này ở những nơi công cộng hay trước truyền thông. Có vẻ như chỉ khi được ở trong không gian riêng tư bên cạnh người phụ nữ mình yêu, chàng tiền vệ sinh năm 1997 mới thực sự cởi bỏ lớp vỏ bọc ngôi sao để trở về đúng với tính cách trẻ trung, vui nhộn của mình.