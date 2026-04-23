Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam ở U17 Việt Nam là ai?

Không chỉ gây ấn tượng bằng lối chơi rực lửa và tấm vé tiến thẳng vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland còn khiến người hâm mộ thích thú bởi danh sách thi đấu hội tụ toàn những cái tên "kêu".

Cơn sốt về những cái tên bắt đầu ngay từ băng ghế chỉ đạo. Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland – cựu trung vệ lừng danh một thời của Hà Nội FC vốn đã là cái tên khiến giới mộ điệu Việt Nam ghi nhớ bởi sự tương đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo. "Roland Việt Nam" đang thổi vào các cầu thủ trẻ sự điềm tĩnh và tư duy chiến thuật sắc sảo của một nhà cầm quân người Brazil.

...đến dàn "kép chính" với tên gọi độc lạ

Bước vào giải đấu năm nay, U17 Việt Nam trình làng một đội hình mà theo giới truyền thông, chỉ cần nghe tên thôi đã thấy sự "độc và lạ". Những cái tên như thủ môn Chu Bá Huấn, hậu vệ Nguyễn Ngọc Anh Hào, hay các tiền vệ Đào Quý Vương, Triệu Đình Vỹ, Tạ Đình Phong, Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân... gợi nhắc đến phong thái của những nhân vật trong các bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết kiếm hiệp. Đặc biệt hơn cả là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam sinh năm 2009 (CLB Nam Định) – cái tên mang đậm niềm tự hào dân tộc.

Theo Báo Thể thao Văn hóa, bố của cầu thủ là anh Nguyễn Văn Đại trực tiếp đặt tên cho con. Xuất phát từ tình yêu đặc biệt với bóng đá, nhất là bóng đá Việt Nam, anh Đại mong muốn tên con trai phải gắn liền với hai chữ “Việt Nam”. Vì vậy, cái tên “Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam” được lựa chọn với hàm ý về một đất nước rộng lớn, giàu nghĩa hiệp, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về nhân cách và con đường tương lai của con.

Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam ở U17 Việt Nam (Ảnh: CMH)

Sự kết hợp giữa những cái tên độc đáo và một lối chơi khoa học đã đưa U17 Việt Nam vào trận chung kết giải khu vực sau nhiều năm chờ đợi. Đối thủ cuối cùng của chúng ta là U17 Malaysia, đội bóng từng để thua "phơi áo" 0-4 trước chính các chiến binh sao vàng ở vòng bảng.

Dẫu vậy, HLV Cristiano Roland vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng và nhắc các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất để hướng đến trận quyết định. Nếu vượt qua thử thách cuối cùng mang tên Malaysia, U17 Việt Nam sẽ chính thức giải cơn khát vô địch Đông Nam Á sau 9 năm dài đằng đẵng.