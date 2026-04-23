Proton tái xuất PPA, "vượt ải" kiểm định, hết thời bị cấm

Theo thông báo mới nhất từ các cơ quan quản lý, các dòng vợt của Proton đã lấy lại được vị thế tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc các vận động viên chuyên nghiệp và người chơi nghiệp dư hiện có thể sử dụng lại các sản phẩm của hãng tại tất cả các hệ thống giải đấu lớn như PPA Tour, MLP hay các giải thuộc hệ thống của USA Pickleball.

Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2026, thương hiệu này đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội khi bị rút tên khỏi danh sách phê duyệt. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến các bài kiểm tra định kỳ về độ nhám bề mặt và độ lệch tâm không đạt chuẩn đồng nhất.

Proton trở lại thị trường Mỹ (Ảnh: The Dink)

Ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào ngày 22/04/2026, đại diện Proton bày tỏ sự nhẹ nhõm và khẳng định cam kết tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của bộ môn này. Trong thông báo gửi tới khách hàng, hãng nhấn mạnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm định để rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo mọi thiết bị xuất xưởng đều tuân thủ các thông số về độ xoáy và tốc độ nảy theo quy định mới nhất của UPA-A.

Sự kiện này được giới chuyên môn đánh giá là một "chiến thắng kép" cho Proton vừa lấy lại lòng tin của người tiêu dùng, vừa khẳng định được khả năng thích ứng nhanh chóng trước các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe. Việc Proton được "minh oan" mang lại sự thở phào nhẹ nhõm cho dàn sao đại diện của hãng tại các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, vụ việc của Proton cũng là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả các nhà sản xuất vợt về việc kiểm soát chất lượng đồng nhất. Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển thần tốc, việc thắt chặt các quy định về thiết bị là điều tất yếu để đảm bảo sự công bằng và tính toàn vẹn của môn thể thao này.