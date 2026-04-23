Victoria Beckham thua thảm

Victoria Beckham vừa đón nhận một tin không mấy tích cực khi thất bại trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến thương hiệu với hãng túi xách xa xỉ Mỹ Vera Bradley. Vụ việc xoay quanh quyền sử dụng hai chữ cái viết tắt “VB” - vốn được xem là dấu ấn nhận diện quen thuộc của cựu thành viên Spice Girls trong nhiều năm qua.

Theo đó, công ty Victoria Beckham Ltd đã thuê đội ngũ luật sư sở hữu trí tuệ nhằm ngăn chặn đối phương đăng ký độc quyền “VB”. Phía Victoria lập luận rằng cô đã xây dựng được danh tiếng toàn cầu gắn liền với hai chữ cái này, đặc biệt khi “VB” cũng là nền tảng nhận diện cho thương hiệu làm đẹp của cô.

Victoria Beckham thua kiện trong việc bảo vệ bản quyền viết tắt tên mình (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sau một thời gian theo đuổi, đội ngũ pháp lý của nữ nhà thiết kế đã quyết định rút lui. Điều này đồng nghĩa với việc đơn đăng ký của Vera Bradley - vốn đã được công bố từ năm ngoái - chính thức được thông qua.

Đáng chú ý, Vera Bradley là cái tên không hề nhỏ trong ngành thời trang, với doanh thu hơn 200 triệu bảng Anh mỗi năm và tệp khách hàng nổi tiếng bao gồm Taylor Swift hay Sarah Jessica Parker.

Đây không phải lần đầu Victoria Beckham gặp bất lợi trong các tranh chấp thương hiệu quốc tế. Trước đó, cô từng thua kiện trước công ty Na Uy Vendela Beauty vì không đủ độ nhận diện tại thị trường này. Xa hơn, vào năm 2020, cô cũng phải dàn xếp với thương hiệu Úc VB Skinlab sau khi họ đăng ký thành công các nhãn hiệu liên quan đến “VB”.

Giữa lúc sự nghiệp kinh doanh gặp trắc trở, đời tư của gia đình Beckham cũng tiếp tục trở thành tâm điểm. Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Victoria - David Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau tuyên bố “cắt đứt” gây xôn xao hồi đầu năm.

Không dừng lại ở đó, nàng dâu Nicola Peltz cũng vô tình đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải hình ảnh tạo dáng theo động tác được cho là “thương hiệu” của Victoria. Dù chỉ mang tính chất vui đùa, hành động này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến cho rằng cô đang “cà khịa” mẹ chồng giữa lúc gia đình nhạy cảm.

Victoria và động tác thương hiệu

Nicola cũng học theo cách pose dáng này

Một bình luận thẳng thắn viết: “Đó là dáng pose đặc trưng của Victoria Beckham - đừng trêu chọc mẹ chồng nữa.”

Hiện tại, cả Victoria Beckham và David Beckham vẫn giữ im lặng trước những diễn biến mới. Tuy nhiên, việc vừa gặp thất bại trên mặt trận pháp lý, vừa đối diện với những rạn nứt gia đình khiến hình ảnh của “Posh Spice” tiếp tục bị đặt dưới áp lực lớn từ truyền thông.