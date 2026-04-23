Tiểu thư Harper nhà Beckham thất thần mỏi mệt, xuống sắc thấy rõ khi để mặt mộc, bước ra từ xế hộp sang chảnh

Con gái út nhà David Beckham và Victoria Beckham - Harper Beckham - mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị paparazzi bắt gặp trên phố New York khi đi ăn tối snag chảnh cùng gia đình. Tuy nhiên, khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường thấy trên các thảm đỏ sự kiện lớn cùng bố mẹ nổi tiếng, lần xuất hiện này của cô bé 14 tuổi lại khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo có phần kém tươi tắn.

Trong loạt ảnh chụp cận, Harper diện áo khoác da nâu dáng rộng, kết hợp quần đen ống suông và giày cao gót thấp. Dù outfit vẫn mang đậm phong cách thời trang giống mẹ, gương mặt cô bé lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da ửng đỏ và biểu cảm trầm buồn. Ở một góc khác, Harper bước đi trên phố với ánh mắt lơ đãng, thần thái kém rạng rỡ hơn hẳn những lần xuất hiện trước. Tẩy đi lớp makeup, cũng không còn ánh đèn sân khấu, Harper trở về là cô bé tuổi teen với những khoảnh khắc đời thường, mộc mạc nhưng có phần kém sắc, u buồn.

Harper Beckham lộ mặt mộc khác lạ so với loạt ảnh sang chảnh trên thảm đỏ sự kiện (Ảnh: BackGrid)

Tiểu thư bước xuống từ xế hộp snag chảnh nhưng biểu cảm từ đầu tới cuối đều buồn bã, mệt mỏi (Ảnh: BackGrid)

Khó vẽ nụ cười cho Harper lúc này (Ảnh: BackGrid)

Ánh nhìn thất thần của Harper Beckham hướng về ống kính paparazzi (Ảnh: BackGrid)

Cô bé đi ăn tối sang chảnh cùng gia đình (Ảnh: BackGrid)

Harper để mặt mộc (Ảnh: BackGrid)

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là mái tóc “bronde” - tông nâu pha vàng thời thượng - mà Harper đang để. Đây chính là kiểu tóc mới của Victoria Beckham, và cô bé dường như đã “copy” gần như hoàn toàn, từ màu nhuộm đến cách tạo kiểu xoăn nhẹ. Tuy nhiên, nếu như Victoria ghi điểm với vẻ ngoài sắc sảo, sang trọng, thì Harper trong khoảnh khắc đời thường lại mang đến cảm giác khá u buồn và thiếu sức sống.

Những hình ảnh này được ghi lại cùng thời điểm gia đình Beckham đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp ở New York. Trước đó không lâu, Harper còn gây chú ý khi xách chiếc túi hiệu trăm triệu, nhưng lần này lại chọn phong cách tối giản hơn, không mang theo phụ kiện xa xỉ.

Dẫn lối cho Harper, thần thái của vợ chồng David Beckham - Victoria nổi bật hơn hẳn (Ảnh: BackGrid)

Sự khác biệt giữa hình ảnh “lên đồ” lung linh và khoảnh khắc đời thường khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí có ý kiến cho rằng khó nhận ra “tiểu thư nhà Beckham”. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng Harper vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen, việc xuất hiện với gương mặt mộc, thiếu ngủ hay tâm trạng không tốt là điều hoàn toàn bình thường.

Trong bối cảnh gia đình Beckham gần đây vướng nhiều ồn ào, đặc biệt là căng thẳng với con trai cả Brooklyn Beckham, mọi động thái của các thành viên đều trở nên nhạy cảm hơn trong mắt công chúng. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Harper vẫn đang từng bước định hình phong cách riêng, dù đôi lúc những khoảnh khắc “kém hoàn hảo” như thế này lại khiến cô bé trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.