Đình Bắc lọt danh sách tài năng trẻ triển vọng châu Á, sánh ngang sao Man City

Mới đây, Rising Ballers – nền tảng chuyên theo dõi và đánh giá tài năng trẻ toàn cầu với hơn 2,9 triệu lượt theo dõi đã công bố danh sách những gương mặt tiềm năng nhất của bóng đá châu Á. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam là một trong số ít cái tên Đông Nam Á được xướng tên.

Trong bản danh sách này, chân sút sinh năm 2004 đứng cạnh những tên tuổi đình đám như Abdukodir Khusanov (Uzbekistan – thuộc biên chế Man City), Zion Suzuki (Nhật Bản – Parma) hay "thần đồng" Nestory Irankunda của Australia. Việc xuất hiện trong một danh sách quy tụ nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại Premier League hay Serie A cho thấy sức hút và tiềm năng của Đình Bắc đã vượt ra khỏi phạm vi khu vực.

Đình Bắc xuất hiện cùng nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: Rising Ballers)

Sự thăng hoa của Đình Bắc gắn liền với chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Tại giải U23 châu Á 2026, tiền đạo xứ Nghệ đã rực sáng với 4 pha lập công, góp công mang về tấm Huy chương Đồng quý giá cho U23 Việt Nam, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ trẻ, Đình Bắc còn duy trì phong độ tại CLB CAHN. Với hiệu suất ghi 4 bàn trong 3 vòng đấu gần nhất tại V.League, anh đang là nhân tố then chốt trong hành trình tiến tới ngôi vương của đội bóng ngành Công an. Với sự thăng tiến như hiện tại, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là quân bài chủ lực của bóng đá Việt Nam tại chiến dịch AFF Cup 2026 và Asian Cup 2027 sắp tới.

Kỳ vọng về một chuyến "xuất ngoại"

Mới đây, rộ tin Đình Bắc đang được một đội bóng Nhật Bản để ý. Bản thân tiền đạo này cũng cũng nuôi khát vọng được xuất ngoại sau mùa giải 2025/26. Hiện tại, chân sút 21 tuổi đang được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá khoảng 300.000 euro (hơn 9 tỷ đồng).