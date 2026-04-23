Nghịch lý tại PPA Kuala Lumpur Open: Nhà vô địch Lý Hoàng Nam phải đánh vòng loại!

Cộng đồng Pickleball Việt Nam đang dậy sóng trước thông tin về danh sách hạt giống nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Asia chặng Kuala Lumpur (Malaysia). Theo công bố mới nhất từ ban tổ chức, những cái tên quen thuộc như Vinh Hiển (hạt giống số 1), Jack Wong, Tama hay Trịnh Linh Giang đều góp mặt trong nhóm ưu tiên của vòng đấu chính (Main Draw).

Tuy nhiên, điều gây sốc nhất chính là sự vắng mặt của Lý Hoàng Nam trong danh sách hạt giống. Thay vì được đặc cách vào thẳng vòng chính với tư cách nhà đương kim vô địch chặng Hà Nội, tay vợt sinh năm 1997 lại bị điền tên vào danh sách thi đấu từ vòng sơ loại.

Danh sách hạt giống

Lý Hoàng Nam ở vòng loại

Lý Hoàng Nam phải đánh PPA Kuala Lumpur Open từ vòng loại (Ảnh: Như Hoàn)

Theo tìm hiểu sự sắp xếp này xuất phát từ quy chế tính điểm tích lũy (Ranking Points) của hệ thống PPA Tour Asia. Chặng Kuala Lumpur sắp tới là giải hệ 500 points. Với quỹ tiền thưởng lên tới 50.000 USD, giải đấu thu hút lượng lớn các tay vợt "Pro" quốc tế tham dự, khiến tính cạnh tranh cho các suất hạt giống trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Trước đó, ở PPA Hanoi Cup, tay vợt Phúc Huỳnh cũng đã bất mãn bỏ giải đấu vì bị xếp đánh từ vòng loại. Theo Phúc Huỳnh, việc phải đánh từ vòng loại, dù vô địch hai giải đấu PPA trong năm 2025 và hiện đứng thứ 17 thế giới, là bất công đối với anh, trong khi có những VĐV chưa có điểm tích lũy lại được ưu tiên vào thẳng vòng chính.

Còn tại PPA Ha Noi Cup vừa qua, Lý Hoàng Nam đã chứng minh đẳng cấp vượt trội khi vượt qua cả những ngôi sao thế giới như Christian Alshon để đăng quang. Việc phải thi đấu từ vòng loại về mặt thể lực sẽ bào mòn khá nhiều nhưng cũng là cơ hội để tay vợt này khẳng định phong độ của mình. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/05 đến 17/05/2026. Người hâm mộ đang kỳ vọng bản lĩnh của một tay vợt chuyên nghiệp sẽ giúp Lý Hoàng Nam vượt qua lịch thi đấu dày đặc từ vòng sơ loại để một lần nữa khẳng định vị thế.