5 bài tập cải thiện hõm hông: Kiên trì 4 tuần, nhìn rõ đường cong cơ thể

Tình trạng hõm hông, phần lõm nhẹ ở hai bên hông là đặc điểm hình thể khá phổ biến, xuất phát từ cấu trúc xương chậu và cách phân bố mỡ của mỗi người. Dù không thể “xóa bỏ hoàn toàn”, song việc tập luyện đúng cách có thể cải thiện đáng kể, giúp vùng hông trở nên đầy đặn, cân đối và thẩm mỹ hơn.

Trọng tâm của các bài tập dành cho người có hõm hông là phát triển nhóm cơ mông, đặc biệt là cơ mông giữa, khu vực nằm ở phần hông ngoài. Khi nhóm cơ này được kích hoạt và phát triển, vùng lõm sẽ được “lấp đầy” một cách tự nhiên, tạo cảm giác hông tròn và liền mạch hơn.

Trong đó, bài tập Hip Thrust (đẩy hông) được xem là “vua” trong việc phát triển vòng ba. Người tập thực hiện bằng cách tựa lưng vào ghế, hai chân chống vững trên mặt đất, sau đó đẩy hông lên cao và siết chặt cơ mông ở điểm cao nhất trước khi hạ xuống có kiểm soát. Bài tập này không chỉ giúp tăng kích thước cơ mông mà còn hỗ trợ cải thiện rõ rệt phần hõm hông khi duy trì tập luyện đều đặn.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, các động tác cô lập như Side-Lying Leg Raise (nâng chân ngang khi nằm nghiêng) lại tác động trực tiếp vào vùng hông ngoài. Khi thực hiện, người tập nằm nghiêng, giữ chân thẳng và nâng chân trên lên cao mà không xoay hông. Đây là bài tập đơn giản nhưng hiệu quả trong việc “đánh” đúng vào điểm lõm, giúp vùng này dần đầy lên.

Một lựa chọn khác là Fire Hydrant – động tác quen thuộc trong các giáo án tập mông. Ở tư thế chống tay và gối, người tập nâng chân sang ngang như động tác “mở hông”. Bài tập này giúp kích hoạt sâu nhóm cơ mông giữa, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện đường cong hai bên hông.

Trong khi đó, Bulgarian Split Squat – dạng squat một chân với chân sau đặt trên ghế lại mang đến hiệu quả toàn diện hơn khi tác động đồng thời lên mông và đùi. Việc tập trung lực vào chân trước và hạ người sâu giúp tăng khối lượng cơ, từ đó cải thiện tổng thể vùng hông.

Cuối cùng, Clamshell là bài tập nhỏ nhưng đóng vai trò “điêu khắc” vùng hõm hông. Người tập nằm nghiêng, gập gối và mở đầu gối trên lên trong khi hai bàn chân vẫn chạm nhau. Khi kết hợp với dây kháng lực, hiệu quả kích hoạt cơ mông sẽ tăng lên rõ rệt.

Để đạt kết quả tối ưu, người tập nên duy trì tần suất 3–4 buổi mỗi tuần, kết hợp giữa bài tập có tạ và bài tập kháng lực. Quan trọng hơn, việc cảm nhận đúng nhóm cơ mông trong từng động tác sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc chỉ tập trung nâng mức tạ nặng. Sau khoảng 4–8 tuần, sự thay đổi về độ đầy và độ tròn của hông có thể được nhận thấy rõ rệt.

Dù vậy, hõm hông không phải là khuyết điểm cần loại bỏ hoàn toàn. Đây là đặc điểm tự nhiên của cơ thể và xuất hiện ở nhiều người, kể cả các người mẫu hay người nổi tiếng. Do đó, mục tiêu tập luyện nên hướng tới một vóc dáng săn chắc, cân đối và khỏe mạnh, thay vì theo đuổi sự “hoàn hảo” tuyệt đối về hình thể.

(Tổng hợp)