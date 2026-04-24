Xem U17 Việt Nam đấu Malaysia tại chung kết U17 Đông Nam Á mấy giờ, ở đâu?

Hôm nay (24/4), tâm điểm của bóng đá khu vực sẽ đổ dồn về những trận đấu cuối cùng của giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sau hành trình đầy thuyết phục, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ngôi vương trong cuộc tái đấu đầy duyên nợ với U17 Malaysia.

Vào lúc 19h30 tối nay, trận chung kết trong mơ giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ chính thức khởi tranh. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định cho cả mùa giải, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ lên tiếng.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á hôm nay

Thực tế, ở giai đoạn vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Roland từng khiến đối thủ phải ôm hận với chiến thắng áp đảo 4-0. Kết quả này, cộng với những thông số ấn tượng từ vòng loại U17 châu Á trước đó, đang khiến người hâm mộ tin tưởng vào một kịch bản tương tự. Tuy nhiên, trong bóng đá trẻ, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Phát biểu trước trận đánh lớn, HLV Roland thận trọng cho biết: “Malaysia chắc chắn sẽ bước vào trận chung kết với một tâm thế và phong độ hoàn toàn khác so với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng. Sỹ Bách và các đồng đội cần giữ đôi chân trên mặt đất, tập trung tối đa và không được phép chủ quan dù chỉ một giây”.

U17 Lào và nỗ lực tạo bất ngờ trước Australia

Trước đó, vào lúc 15h30, trận tranh hạng 3 giữa U17 Lào và U17 Australia sẽ được diễn ra. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội bóng xứ sở Chuột túi về cả thể hình lẫn tư duy chiến thuật, nhưng U17 Lào vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Được xem là "hiện tượng" thú vị nhất tại giải năm nay, các cầu thủ trẻ xứ Triệu voi đã thể hiện một tinh thần thi đấu ngoan cường. Cuộc đọ sức này không chỉ là cơ hội để U17 Lào khẳng định vị thế mới mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh của U17 Australia sau những chệch choạc ở vòng bán kết.

Tranh hạng 3:

15h30: U17 Lào - U17 Australia

Chung kết:

19h30: U17 Việt Nam - U17 Malaysia