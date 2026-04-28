Đình Bắc hội ngộ Quế Ngọc Hải sau cú hat-trick lịch sử nhưng nhan sắc mặt mộc của Hoa khôi ĐH Vinh mới chiếm spotlight

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận về sự quan tâm cực lớn khi ghi 3 bàn thắng vào lưới CLB SLNA, trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick tại V.League trong vòng 5 năm gần nhất. Chỉ với 4 trận đấu, anh đã ghi tới 7 bàn thắng, leo thẳng vào Top 7 Vua phá lưới, đồng thời vươn lên Top 2 chân sút nội, chỉ còn kém Đỗ Hoàng Hên đúng 2 bàn.

Sau khi đi vào lịch sử V.League, tiền đạo trẻ Đình Bắc gây chú ý khi có cuộc tụ tập cùng trung vệ Quế Ngọc Hải - người anh đồng hương được Đình Bắc gọi là "idol". Bộ đôi cùng với nàng WAG Dương Thuỳ Phương - bà xã Quế Ngọc Hải cafe trò chuyện vui vẻ.

Và trong khung hình chung, người chiếm trọn sự chú ý lại là người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm - nàng WAG Dương Thùy Phương, vợ của Quế Ngọc Hải. Dù chỉ diện áo thun đơn giản và để mặt mộc tự nhiên, nhan sắc của Hoa khôi gốc Nghệ An vẫn khiến dân mạng phải trầm trồ vì độ trẻ trung và làn da không tì vết.

Nếu dành sự yêu mến và theo dõi gia đình Quế Ngọc Hải, fan cứng sẽ biết cô gái có nụ cười rạng rỡ trong ảnh hiện đã là mẹ của 3 nhóc tì. Dương Thùy Phương vốn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô từng là Hoa khôi Đại học Vinh nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, đúng chuẩn Á Đông.

Nếu như trên sân cỏ Quế Ngọc Hải là một trung vệ thép gai góc, thì khi ở bên cạnh vợ, anh lại trở thành người chồng "quốc dân" mẫu mực. Dù đã bên nhau nhiều năm, cặp đôi vẫn luôn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Thùy Phương thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, quý phái trong các bộ ảnh nghệ thuật, nhưng chính những khoảnh khắc mặt mộc đời thường thế này mới thực sự minh chứng cho đẳng cấp nhan sắc "không phải dạng vừa" của cô.

Visual bà xã Quế Ngọc Hải

Chuyện tình của Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương từ lâu đã được ví như một câu chuyện cổ tích trong làng bóng đá. Chàng trung vệ xứ Nghệ từng mất rất nhiều công sức để "cưa đổ" nàng Hoa khôi xinh đẹp. Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2018, Thùy Phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp chồng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Hiện cả hai đã có 3 cô con gái vô cùng đáng yêu.