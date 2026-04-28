Kubi nhà Khánh Thi Phan Hiển nối nghiệp bố mẹ: 11 tuổi sở hữu bộ sưu tập 2 HCV thế giới, 2 HCV Đông Nam Á

Trong làng thể thao Việt Nam, hiếm có một "hậu duệ" nào lại sớm bộc lộ tài năng và gặt hái được những thành tựu như Minh Cường (biệt danh Kubi). Là con trai cả của cặp đôi kiện tướng lừng danh Khánh Thi – Phan Hiển, Kubi không chỉ thừa hưởng "gen" nghệ thuật từ cha mẹ mà còn đang tự mình viết nên một chương mới cho Dancesport nước nhà khi bước sang tuổi 11 với bộ sưu tập huy chương đồ sộ.

Cái tên Kubi gây chấn động ở đấu trường quốc tế từ năm 2023, khi cậu bé cùng bạn nhảy Linh San (May) bước lên bục cao nhất tại giải vô địch thế giới Syllabus World Championship tổ chức tại Italy. Không dừng lại ở một hiện tượng nhất thời, năm 2024, cặp đôi nhí tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thế giới lần thứ hai liên tiếp.

Tiếp đà thăng hoa, năm 2026 đánh dấu một cột mốc trưởng thành mới của Kubi tại đấu trường khu vực. Tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Đông Nam Á tại Manila (Philippines), Kubi và bạn nhảy với thần thái đỉnh cao xuất sắc giành thêm 2 tấm HCV danh giá. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, cậu bé 11 tuổi đã sở hữu 2 HCV thế giới và 2 HCV Đông Nam Á, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với một vận động viên nhí tại Việt Nam.

Kubi và bạn nhảy giành 2 HCV Đông Nam Á mới đây (Ảnh: FBNV)

Khổ luyện đằng sau ánh hào quang "con nhà nòi"

Nhiều người cho rằng thành công của Kubi là lẽ dĩ nhiên khi có bố là kiện tướng Phan Hiển, mẹ là "nữ hoàng" Khánh Thi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được những bước nhảy thanh thoát, Kubi đã phải trải qua một chế độ tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Dưới sự dẫn dắt của bố mẹ trong vai trò huấn luyện viên, Kubi thường xuyên phải dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày trong phòng tập để rèn luyện sự dẻo dai và tính chính xác trong từng bước chân.

Kubi luôn có sự đồng hành của bố mẹ (Ảnh: KTA)

Kubi có niềm đam mê mãnh liệt với Dancesport từ khi mới biết đi. Cậu bé không bao giờ than vãn trước những bài tập khó hay những lần chấn thương nhẹ. Chính sự kỷ luật và ý thức tự giác đã giúp Kubi duy trì được phong độ ổn định qua nhiều năm. Đặc biệt, ở tuổi 11, Kubi đã có sự phát triển vượt trội về hình thể. Đôi chân dài và vóc dáng không chỉ giúp cậu có lợi thế về mặt thẩm mỹ trên sàn đấu mà còn tạo ra những biên độ chuyển động rộng và đầy uy lực.

Dù lịch trình thi đấu quốc tế dày đặc, Kubi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tinh thần hiếu học. Trong những chuyến du đấu kéo dài hàng tuần tại châu Âu hay các nước trong khu vực, người ta thường bắt gặp hình ảnh cậu bé tranh thủ làm bài tập. Khánh Thi - Phan Hiển luôn khẳng định ưu tiên việc học văn hoá cho con, sau đó mới đến Dancesport. Nhờ sự định hướng đúng đắn của gia đình, Kubi không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là một học sinh gương mẫu.

Kubi được nhận xét giống Phan Hiển

Kỳ vọng thế hệ VĐV mới

Với những gì đã làm được, Kubi Minh Cường không còn đơn thuần là "con trai của Khánh Thi - Phan Hiển" mà đã thực sự khẳng định được cái tên riêng của mình trên bản đồ Dancesport Việt Nam. Những tấm HCV từ Italy hay Philippines không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy triển vọng của thể thao Việt Nam.

Nhìn vào những bước nhảy tự tin và đôi mắt rực cháy đam mê của Kubi ở tuổi 11, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai không xa, khi cậu bé này sẽ vươn tới những đỉnh cao lớn hơn ở các giải đấu chuyên nghiệp cấp độ khu vực, châu lục và thế giới.