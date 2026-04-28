Visual "búp bê sống", tuyệt đối xinh yêu của Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt

Dù mới hơn 2 tuổi rưỡi, bé Lisa nhà bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đã khiến dân mạng rần rần yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn, biểu cảm linh hoạt trước ống kính không hề thua kém bố mẹ.

Mới đây, cặp đôi vàng làng thể thao và showbiz Việt - Khánh Thi và Phan Hiển - gây chú ý khi tung bộ ảnh của con gái út cưng - bé Lisa, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Ngay từ khi chào đời, Lisa (tên thật là Thùy Linh) đã nhận được sự quan tâm lớn, nhưng càng lớn, nhóc tỳ càng chứng minh bản thân là một "thế lực nhí" đáng gờm với visual xinh yêu tuyệt đối.

Trong loạt ảnh, Lisa xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ cùng đôi mắt to tròn đen láy long lanh đầy tinh nghịch. Nhiều cư dân mạng không khỏi yêu thích, ví von bé là "búp bê sống" nhờ những đường nét thanh tú và biểu cảm vô cùng sinh động.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh xắn, Lisa còn khiến netizen "mê mệt" bởi khả năng tương tác trước ống kính. Dù chỉ mới hơn 2 tuổi rưỡi, cô út nhà Khánh Thi đã biết cách tạo dáng đa dạng: từ nụ cười thiên thần rạng rỡ, ánh mắt nhìn xa xăm đầy suy tư đến những cử chỉ tay cực kỳ chuyên nghiệp.

Có vẻ như được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lisa đã sớm thừa hưởng sự tự tin từ bố Phan Hiển và mẹ Khánh Thi. Mỗi khoảnh khắc của bé đều toát lên nét tự nhiên, lém lỉnh nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ dự đoán Lisa chắc chắn sẽ là một mỹ nhân đình đám nếu lấn sân vào showbiz trong tương lai.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Nếu như anh trai Kubi sớm bộc lộ tài năng dancesport thiên bẩm, chị gái Anna viral với biệt danh "mợ chảnh" thì Lisa lại "đốn tim" khán giả bởi sự tinh nghịch và đáng yêu quá đỗi.

Dù bận rộn với các dự án nghệ thuật và giảng dạy, cặp đôi kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn dành thời gian chăm chút kỹ lưỡng cho các con, lưu giữa tuổi thơ của 3 nhóc tỳ bằng những bộ ảnh concept cực ấn tượng. Đặc biệt, từ trang phục đến phụ kiện tóc tai, cô út Lisa luôn được đầu tư chỉn chu, giúp thiên thần nhỏ tỏa sáng trong mọi khung hình. Có thể nói, Lisa hiện đang là một trong những nhóc tỳ "hot" nhất nhì Vbiz, mỗi lần xuất hiện là một lần gây bão bởi visual "tuyệt đối" xinh yêu của mình.

Một số hình ảnh của Lisa khiến hội mẹ bỉm rần rần "xin vía" xinh yêu cho con gái mình: