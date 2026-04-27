Nhà Beckham buồn vì mối quan hệ đóng băng với Brooklyn, tắt hy vọng hàn gắn trước World Cup

Bên ngoài, Victoria Beckham đang có một tuần bùng nổ tại New York khi vừa ra mắt BST (cháy hàng ngay lập tức), vừa được vinh danh trong danh sách TIME100. Cô xuất hiện cùng chồng David Beckham, con trai Cruz và cô con gái út Harper trong loạt sự kiện sang chảnh, từ tiệc riêng đến những bữa tối tại các địa điểm hot nhất thành phố.

Nhưng phía sau những khoảnh khắc lung linh đó lại là một câu chuyện kém vui: sự vắng mặt kéo dài của con trai cả Brooklyn Beckham. Trong khi cả gia đình tụ họp tại New York, Brooklyn lại ở Los Angeles, đăng video nấu ăn và gần như không có bất kỳ tương tác nào với bố mẹ.

Theo truyền thông Mỹ, đã gần một năm kể từ lần cuối David Beckham và Victoria Beckham liên lạc với con trai cả. Điều khiến họ sốc không chỉ vì mâu thuẫn xảy ra, mà còn vì tình trạng “đóng băng” này kéo dài quá lâu. Mọi thứ đều ổn, chỉ là Brooklyn không ở đó nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng hàn gắn.

Tuy nhiên, viễn cảnh đoàn tụ trước kỳ World Cup mùa hè năm nay - khi gia đình Beckham dự kiến sẽ sang Mỹ - đang ngày càng xa vời. “Mọi thứ vẫn đứng yên tại chỗ”, một người thân cận thừa nhận.

Brooklyn vẫn cắt liên lạc với gia đình ruột thịt, bất chấp mong mỏi hàn gắn

Hiện tại, Brooklyn chỉ giữ liên lạc rất hạn chế với ông bà hai bên qua tin nhắn, và tần suất cũng không nhiều. Còn với bố mẹ, gần như là cắt đứt hoàn toàn.

Căng thẳng bùng nổ từ đầu năm nay khi Brooklyn Beckham đăng một bức “tâm thư” dài trên mạng xã hội, công khai chỉ trích gia đình. Anh cho rằng bố mẹ đặt thương hiệu Beckham lên trên con cái và khẳng định không muốn hòa giải: đây là lần đầu tiên anh “đứng lên vì chính mình”.

Bên cạnh đó, vợ anh - Nicola Peltz - cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến khoảng cách giữa hai bên. Có người nói cô không tin gia đình Beckham là môi trường tốt cho Brooklyn. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định chính Brooklyn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.

Các sự kiện quan trọng của nhà Beckham đã vắng bóng vợ chồng Brooklyn hơn 1 năm nay

Sự rạn nứt này ngày càng rõ ràng khi Brooklyn liên tục vắng mặt tại các cột mốc quan trọng của gia đình: từ show thời trang của mẹ, sinh nhật 50 tuổi của bố cho đến các dịp kỷ niệm riêng. Trong khi đó, các em như Cruz và Romeo vẫn công khai thể hiện sự ủng hộ với bố mẹ trên mạng xã hội, thậm chí cố gắng “nối lại liên lạc” với anh trai.

Nguồn cơn mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ trước đám cưới của Brooklyn năm 2022, khi xảy ra lùm xùm liên quan đến chiếc váy cưới của Nicola. Từ đó, hàng loạt hiểu lầm, cáo buộc và những câu chuyện trái chiều liên tục xuất hiện từ cả hai phía, khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng.

Đỉnh điểm là khi Brooklyn không tham dự chuỗi tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham, dù từng có mặt tại London nhưng lại rời đi mà không gặp gia đình.

Hiện tại, không chỉ David Beckham và Victoria Beckham bị ảnh hưởng, mà các thành viên khác cũng chịu tác động từ sự “xa cách” này. Những người từng lớn lên trong một gia đình gắn bó giờ phải đối mặt với thực tế hoàn toàn khác.

Vợ chồng Beckham vẫn chưa xử lý được mẫu thuẫn với con trai cả

World Cup đang đến gần, David Beckham dự kiến sẽ xuất hiện cùng bạn thân Prince William, nhưng khả năng Brooklyn Beckham tái hợp với gia đình gần như vẫn là dấu hỏi lớn. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn… “đóng băng”.