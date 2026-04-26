Tiểu thư Harper Beckham cực xinh "tháp tùng" Victoria công tác, thần thái chuẩn nữ thừa kế đế chế tỷ đô

Ở tuổi 14, Harper Beckham đang dần cho thấy hình ảnh của một “truyền nhân” tương lai khi theo chân mẹ - nữ hoàng thời trang - Victoria Beckham trong chuyến công tác tại New York.

Xuất hiện cùng mẹ tại các hoạt động thuộc khuôn khổ công việc, Harper dành trọn một ngày quan sát hậu trường, theo dõi cách Victoria vận hành công việc và tỏa sáng ở vị trí trung tâm. Dù còn rất trẻ, cô bé đã thể hiện sự tự tin và phong thái khá chuyên nghiệp, khiến nhiều người tin rằng đây có thể là bước đệm đầu tiên để Harper bước vào thế giới thời trang.

Harper "tháp tùng" mẹ đi công tác New York (Ảnh: IGNV)

Nữ thừa kế 14 tuổi gây chú ý với visual xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Là con gái duy nhất của Victoria và David Beckham, Harper từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ đơn thuần xuất hiện bên bố mẹ, cô bé còn sớm bộc lộ niềm yêu thích với thời trang và làm đẹp thông qua những video chia sẻ trên mạng xã hội. Với nền tảng gia đình và môi trường tiếp xúc từ nhỏ, Harper được kỳ vọng có thể tiếp quản đế chế mà mẹ mình đã gây dựng trong tương lai.

Trong khi Harper đang từng bước “học nghề” và gắn bó với mẹ, thì ở một diễn biến khác, con trai cả Brooklyn Beckham lại có cuộc sống khá tách biệt tại Mỹ cùng vợ là Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham tách biệt với gia đình ruột thịt, tấn hưởng hạnh phúc bên vợ - ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz (Ảnh: IGNV)

Cặp đôi mới đây chia sẻ hình ảnh tham gia một buổi “chữa lành” bằng pha lê tại nhà riêng ở Los Angeles - phương pháp được cho là giúp cân bằng năng lượng và giảm căng thẳng, dù chưa có cơ sở khoa học rõ ràng. Những khoảnh khắc thân mật của Brooklyn và Nicola cho thấy họ đang tận hưởng cuộc sống riêng, tách biệt khỏi những ồn ào gia đình.

Đáng nói, sự đối lập giữa hai hình ảnh này diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham vẫn đang tồn tại những căng thẳng. Trước đó, Victoria từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các con “cư xử đúng mực”, trong khi Brooklyn lại gây chú ý với những phát ngôn gây tranh cãi về mối quan hệ với bố mẹ.

Một bên là Harper đang từng bước tiến gần hơn tới con đường của mẹ, một bên là Brooklyn chọn cuộc sống riêng cùng vợ - hai hướng đi khác nhau, nhưng cùng phản chiếu bức tranh gia đình Beckham đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Tú Tú.