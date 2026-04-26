Rộ tin Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA

Mới đây danh sách hạt giống nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026, cái tên Trương Vinh Hiển được xếp ở vị trí số 1. Điều này gây ra không ít tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt khi so sánh với Lý Hoàng Nam – tay vợt vừa lên ngôi vô địch tại chặng Hà Nội trước đó nhưng không được đặc cách thi đấu ở vòng chính mà phải đánh từ vòng loại.

Giữa những tranh luận, thông tin từ giới pickleball được cho là hợp đồng giữa Vinh Hiển và PPA Tour (Professional Pickleball Association) đã được hoàn tất. Đây chính là "chìa khóa" giúp Vinh Hiển hưởng những đặc quyền của một vận động viên thuộc hệ thống PPA, bao gồm việc bảo vệ thứ hạng và ưu tiên phân loại hạt giống tại các giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour. Tuy nhiên, bản thân Vinh Hiển vẫn chưa chính xúc lên tiếng công bố về bản hợp đồng này.

Hệ thống PPA Tour từ lâu đã nổi tiếng với quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên có cam kết ràng buộc. Nếu Vinh Hiển chọn ký hợp đồng cho thấy một tư duy chiến lược sắc bén. Thành tích thực tế cũng chứng minh Vinh Hiển hoàn toàn xứng đáng với bản hợp đồng này. Tại PPA Hanoi Cup 2026 diễn ra vào tháng 4, anh đã tạo nên cú sốc lớn tại giải đấu khi đánh bại tay vợt top 2 thế giới Federico Staksrud tại bán kết. Điểm tích lũy từ ngôi Á quân giải Hanoi Cup, cộng với cam kết dài hạn với PPA, sẽ đưa Hiển trở thành "gương mặt đại diện" mới của PPA tại khu vực châu Á.