Ánh Viên không giấu nữa: "Thật ra em là nàng tiên cá"!

Sau khi giải nghệ và "lột xác" với visual ngày càng thăng hạng, "tiểu tiên cá" Ánh Viên lại khiến dân mạng thích thú khi đu trend cực lầy lội, thừa nhận thân phận thật sự của mình mỗi khi hè về.

Nếu ai theo dõi Ánh Viên thời gian gần đây, chắc hẳn đều nhận thấy sự thay đổi tích cực của cựu kình ngư số 1 Việt Nam. Không còn là cô gái rụt rè chỉ biết đến đường đua xanh, Ánh Viên phiên bản hiện tại tự tin, rạng rỡ và cực kỳ bắt trend. Mới đây nhất, cô nàng đã khiến fan "ngã ngửa" khi đu trend TikTok với lời khẳng định xanh rờn: "Em không muốn giấu anh nữa, thật ra em là nàng tiên cá".

Ánh Viên tự do thả mình giữa làn nước là hình ảnh đẹp nhất của cô nàng

Trong đoạn clip, Ánh Viên xuất hiện đầy năng lượng bên bờ biển. Vẫn là nụ cười tươi rói thương hiệu, nhưng lần này cô nàng khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc mình thả mình dưới làn nước trong xanh, vùng vẫy tự do, hạnh phúc mỉm cười bơi giữa đàn cá tại bờ biển xinh đẹp Maldives. Trông cô nàng hệt như "nàng tiên cá" được trở về nhà, đầy năng lượng và tự do bơi lội.

Hình ảnh Ánh Viên thả mình giữa biển khơi khiến netizen trầm trồ. Có người khẳng định cô nàng sống cuộc đời đáng sống, cống hiến hết mình và tận hưởng thú vui sau khi giải nghệ. Và dù có rời xa thi đấu đỉnh cao, thì biển và nước vẫn là "ngôi nhà" thứ hai, nơi Ánh Viên cảm thấy thoải mái và là chính mình nhất.

Ánh Viên là chính mình khi trở về với đường đua xanh

Cô nàng tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc khi được bơi lội

Ánh Viên sống cuộc đời đáng sống

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước sự hài hước của Ánh Viên: ""Tiên cá này bơi hơi nhanh nha, không ai đuổi kịp đâu Viên ơi!", "Công nhận từ ngày giải nghệ Viên xinh ra hẳn, đúng chuẩn nàng tiên cá đời thực luôn", "Hè đến là phải về với biển, nhìn Viên bơi mà chỉ muốn xách vali đi du lịch ngay lập tức"...

Có thể thấy, kể từ khi rời xa áp lực huy chương, Ánh Viên đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Cô không chỉ truyền cảm hứng về việc học bơi mà còn lan tỏa năng lượng tích cực thông qua những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng không kém phần duyên dáng. Với visual ngày càng trẻ trung và tính cách lầy lội này, "nàng tiên cá" Ánh Viên chắc chắn sẽ còn chiếm sóng dài dài trong mùa hè năm nay!