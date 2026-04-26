Em gái Văn Toàn tung ảnh cưới "nét căng": Hòa Minzy chiếm trọn spotlight, dàn sao đình đám hội ngộ

Mới đây, Nguyễn Nụ - em gái tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chính thức hé lộ bộ ảnh sắc nét trong ngày cưới. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hòa Minzy cùng dàn sao bóng đá Việt Nam trong cùng một khung hình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau hôn lễ hoành tráng được tổ chức vào giữa tháng 4/2026, cô dâu Nguyễn Nụ đã "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt khoảnh khắc ghi lại ngày hạnh phúc nhất đời mình. Ngay lập tức, bài đăng đã trở thành tâm điểm bàn luận nhờ sự góp mặt của những nhân vật đình đám. Nữ ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài màu vàng nền nã. Vốn có mối quan hệ thân thiết như người thân trong nhà với Văn Toàn, nữ ca sĩ không chỉ đến chung vui mà còn chiếm trọn cảm tình bởi sự gần gũi, tươi tắn khi đứng chung khung hình cùng gia đình cô dâu.

Hoà Minzy đi ăn cưới em gái Văn Toàn

Gia đình tiền đạo Văn Toàn

Bên cạnh đó, "hội anh em" thân thiết của Văn Toàn là hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng góp mặt. Ngôi sao bóng đá xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú trước tình cảm gắn bó của các cầu thủ ngoài sân cỏ.

Bên dưới bài đăng, dàn WAG nổi tiếng Trần Bích Hạnh, MC Huyền Trang Mù Tạt cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Nguyễn Nụ. Sự tương tác rầm rộ từ những người nổi tiếng cho thấy cô em gái của Văn Toàn rất được lòng bạn bè của anh trai.

Nguyễn Nụ diện áo dài ngày ăn hỏi