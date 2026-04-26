HLV bóng đá nữ bị tố quấy rối tình dục, loạt tin nhắn "biến thái" ép cầu thủ làm chuyện nhạy cảm bị phanh phui!

Làng túc cầu thế giới vừa nhận một "cú tát" đau đớn khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chính thức đưa ra án phạt cho HLV Filipe Linz (40 tuổi). Vị chiến lược gia này bị treo giò hơn 1 năm cùng khoản tiền phạt vì chuỗi hành vi quấy rối kinh hoàng kéo dài suốt nhiều mùa giải.

Loạt tin nhắn "biến thái" gây ám ảnh: Từ gạ gẫm đến đe dọa phản cảm

Điểm khiến dư luận "dậy sóng" nhất chính là bằng chứng từ những dòng tin nhắn mà Filipe Linz gửi cho ít nhất 6 cầu thủ nữ. Không chỉ dừng lại ở việc tán tỉnh tầm thường, gã HLV này còn có những phát ngôn "rợn người" mang tính hạ thấp nhân phẩm phụ nữ.

Cụ thể, Linz bị cáo buộc đã khuyến khích một cầu thủ tham gia nền tảng "người lớn" kèm lời lẽ mỉa mai: "Lúc nào cũng tốt hơn ra vòng xoay (khu mại dâm), tôi sẽ đăng ký theo dõi em". Chưa dừng lại ở đó, những dòng tin nhắn như: "Hôm nay lẽ ra em đã tắm cùng tôi", hay "Tôi đã mơ về em" thường xuyên được gửi đi, tạo nên áp lực tâm lý nặng nề cho các nạn nhân.

Thậm chí, vị HLV này còn dùng những hình phạt mang tính gợi dục để đe dọa cầu thủ nếu họ bỏ tập: "Các cô sẽ bị đánh vào mông". Cơ quan công tố nhấn mạnh, đây không còn là chuyện đùa mà là hành vi "tình dục hóa và thương mại hóa nạn nhân" cực kỳ nghiêm trọng.

Filipe Linz đã bị đình chỉ thi đấu một năm (Ảnh: JamPress)

CLB chủ quản "ngó lơ", coi quấy rối tình dục chỉ là... trò đùa!

Điều gây phẫn nộ không kém chính là thái độ của CLB chủ quản Guia FC. Dù đã nhận được phản ánh từ các cầu thủ từ năm 2024, nhưng ban lãnh đạo đội bóng lại chọn cách... xem nhẹ và coi đó chỉ là những lời đùa giỡn vô hại.

Chính sự dung túng này đã khiến CLB phải trả giá đắt. CLb bị phạt hành chính hơn 2.000 euro, thi đấu 2 trận không có khán giả. Bên cạnh đó, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Giám đốc đều bị đình chỉ công tác 1 tháng vì sự chậm trễ, thờ ơ trước nỗi đau của cầu thủ.

Filipe Linz ép các cầu thủ nữ tham gia nền tảng người lớn (Ảnh: JamPress)

Kẻ làm điều xấu vẫn "ngoan cố", dư luận đòi công đạo đến cùng

Bất chấp bằng chứng rành rành, Filipe Linz vẫn một mực phủ nhận và cho rằng những tin nhắn đó bị "lấy ra khỏi ngữ cảnh". Gã thậm chí còn dọa kiện ngược lại các nạn nhân vì tội... phỉ báng. Đáng nói hơn, dù đã bị loại khỏi đội nữ, Linz vẫn thản nhiên làm việc ở đội nam cho đến khi án phạt chính thức được ban xuống.

Hiện tại, phía Guia FC vẫn đang tuyên bố sẽ bảo vệ danh tiếng "đến cùng", nhưng làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ đang lan rộng mạnh mẽ. Đây chính là hồi chuông cảnh báo đanh thép cho vấn nạn lạm dụng sức mạnh để quấy rối trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.