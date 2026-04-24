Đang cùng vợ dạo phố, huyền thoại MU sốc nặng vì bị fan cuồng công kích, còn dắt theo chó dữ đe doạ

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cựu danh thủ Gary Neville khi ấy đang dạo phố cùng bà xã Emma Neville thì bị một người lạ tiếp cận. Không chỉ đơn thuần nhận ra thần tượng, người này lập tức quay video và liên tục buông lời lăng mạ cực kỳ thô tục, nhắm thẳng vào Neville.

Những câu nói mang tính xúc phạm cá nhân được lặp đi lặp lại, thậm chí người này còn công kích cả quan điểm của Neville về tầng lớp lao động, cho rằng “ngay cả fan của anh cũng đã quay lưng”.

Gary Neville kể về trải nghiệm sốc khi bị fan cuồng chỉ trích giữa phố

Điều khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn là việc người đàn ông này đi cùng một chú chó được cho là rất hung dữ. Chính Gary Neville thừa nhận anh đã thực sự lo sợ: “Tôi nghĩ đó là một con chó rất hung dữ và hắn có thể thả nó ra bất cứ lúc nào".

Chia sẻ sau sự việc trên chương trình The Overlap , Neville cho biết đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống kiểu này, đặc biệt là khi đi cùng vợ:

“Điều khiến tôi khó chịu nhất là lúc đó tôi đi cùng vợ mình. Mọi thứ trở nên sai hoàn toàn".

Tình huống xảy ra khi anh đang đi dạo cùng vợ. Ảnh: App X

Cựu hậu vệ MU cũng thẳng thắn thừa nhận anh có chút tiếc nuối vì đã không quay lại người gây rối: “Có lẽ tôi nên quay video hắn, vì không ai biết hắn là ai. Nếu tôi làm vậy, có khi hắn đã không dám đăng video".

Sự việc nhanh chóng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người đàn ông là vượt quá giới hạn, đặc biệt khi Neville đang ở cùng gia đình.

Em gái của anh, Tracey, cũng lên tiếng bức xúc, gọi đây là một tình huống “thực sự đáng sợ”. Trong khi đó, cựu cầu thủ John Hartson chỉ trích gay gắt hành vi này, cho rằng việc chửi bới người khác ngoài đường là “không thể chấp nhận”.

Đồng quan điểm, Jill Scott nhấn mạnh: khác biệt quan điểm là chuyện bình thường, nhưng việc tiếp cận và lăng mạ người khác công khai như vậy là hoàn toàn sai.

Giữa thời đại mạng xã hội, nơi mọi khoảnh khắc đều có thể bị ghi lại và lan truyền, câu chuyện của Gary Neville một lần nữa cho thấy ranh giới giữa “fan” và hành vi quá khích đôi khi chỉ cách nhau… một bước chân.