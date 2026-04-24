Bỏ đi lớp makeup già hơn chục tuổi, kiện tướng Thu Hương - người cùng Phan Hiển giành 3 HCV - gây sốt với visual trẻ - trắng - xinh

Nếu là một fan cứng của bộ môn khiêu vũ thể thao, chắc chắn cái tên Đặng Thu Hương không còn quá xa lạ. Kết hợp cùng Phan Hiển, cặp đôi kiện tướng dancesport Việt Nam đã càn quét các đấu trường quốc tế, mới nhất là 3 tấm Huy chương Vàng cho Tổ quốc ở giải vô địch dancesport Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, hình ảnh một Thu Hương với lớp makeup đậm, sắc lẹm và kiểu tóc búi cao quyền lực trên sàn đấu đôi khi khiến khán giả quên mất tuổi thật của cô nàng. Cứ nhìn vào loạt ảnh đời thường của nữ vũ công, dân mạng được phen bàn luận xôn xao quá khác biệt.

Nhan sắc "không phải dạng vừa" sau ánh đèn sân khấu

Khác xa với vẻ ngoài có phần "dữ dằn" và già dặn để phù hợp với thần thái của các điệu nhảy Latin, Đặng Thu Hương ngoài đời sở hữu phong cách cực kỳ nữ tính và ngọt ngào. Trong những bộ trang phục thường ngày như váy hoa nhí hay áo len nhẹ nhàng, nữ dancer khoe khéo gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa.

Điểm chiếm "spotlight" nhất chính là nước da trắng hồng, mịn màng giúp cô nàng tỏa sáng trong mọi khung hình. Không còn đôi môi trầm hay đỏ thẫm sắc sảo, Thu Hương khi trang điểm nhẹ nhàng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Dù vậy, để phục vụ nghề nghiệp, khi ra sàn đấu, kiện tướng Thu Hương phải makeup cực đậm, nhuộm da nâu, giao diện già đi cả chục tuổi nhưng đáp ứng tính chuyên nghiệp của biểu diễn

Từ "nữ hoàng sàn đấu" đến "nàng thơ" đời thực

Nhìn vào những bức hình photoshoot hay ảnh đi sự kiện, nhiều người khó có thể tin đây là bà mẹ một con và đã chạm ngưỡng tuổi 36. Khi trút bỏ lớp "mặt nạ" makeup dày cộp, Thu Hương trông trẻ ra đến cả chục tuổi, xinh đẹp, rạng rỡ.

Dù là diện tà áo dài truyền thống dịu dàng hay những chiếc đầm dạ hội bay bổng, nữ kiện tướng vẫn giữ được khí chất sang chảnh nhưng không kém phần thanh nhã. Có vẻ như việc tập luyện dancesport cường độ cao không chỉ mang lại cho cô một body săn chắc, "vòng nào ra vòng nấy" mà còn giúp cô duy trì được thần thái trẻ trung, yêu đời.

Có thể thấy, Đặng Thu Hương chính là minh chứng rõ nhất cho việc: Phụ nữ đẹp nhất khi là chính mình. Dù là một kiện tướng mạnh mẽ trên sàn đấu hay một "nàng thơ" trong trẻo ngoài đời thực, cô vẫn luôn biết cách khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

